把紀律建設擺在更加突出位置

中評社北京12月9日電／據中央紀委國家監委網站報導，加強紀律建設是全面從嚴治黨的治本之策。黨的二十大報告對“堅持以嚴的基調強化正風肅紀”作出戰略部署，強調“全面加強黨的紀律建設”。習近平總書記在二十屆中央紀委二次全會上強調，要把紀律建設擺在更加突出位置，黨規制定、黨紀教育、執紀監督全過程都要貫徹嚴的要求，既讓鐵紀“長牙”、發威，又讓幹部重視、警醒、知止，使全黨形成遵規守紀的高度自覺。紀檢監察機關作為黨的“紀律部隊”，要深入貫徹落實黨中央部署要求，一以貫之加強紀律建設，經常抓、反復抓，以嚴明的紀律使全黨團結成“一塊堅硬的鋼鐵”。



我們黨是靠革命理想和鐵的紀律組織起來的馬克思主義政黨，紀律嚴明是黨的光榮傳統和獨特優勢。新時代以來，以習近平同志為核心的黨中央把黨的紀律建設納入黨的建設總體布局，以嚴明的紀律管全黨治全黨，不斷完善黨的紀律體系，持續強化紀律剛性執行，有力推動全面從嚴治黨不斷向縱深發展。經過持續嚴管嚴治，我們黨以嚴明的紀律樹立起新時代黨的形象，凝聚了黨心民心，揚起了清風正氣，全黨思想上更加統一、政治上更加團結、行動上更加一致。同時也要看到，新的歷史條件下，黨面臨的“四大考驗”“四種危險”將長期存在，實現新時代新征程黨的使命任務，從根本上保證黨的團結統一、捍衛黨的先進純潔，必須一以貫之全面加強黨的紀律建設。



以黨章為根本遵循推進黨的紀律建設，推動黨員幹部把黨章黨規黨紀內化於心、外化於行。黨章是黨的根本大法，是全黨必須遵循的總規矩。黨的二十大通過的黨章修正案，對堅持和加強黨的全面領導、堅定不移推進全面從嚴治黨、推進黨的自我革命提出了明確要求。廣大黨員幹部要牢固樹立黨章意識，更加自覺地學習黨章、遵守黨章、貫徹黨章、維護黨章，用黨章黨規黨紀約束自己的一言一行，增強紀律意識、規矩意識，進一步養成在受監督和約束的環境中工作生活的習慣。紀檢監察機關要加強對黨章貫徹執行情況的監督檢查，嚴肅查處違反黨章黨規黨紀的行為，推動黨委（黨組）理論學習中心組和各級黨校（行政學院）、幹部學校把黨章黨規黨紀作為必修課，促進黨員幹部增強紀律意識，把遵規守紀刻印在心。



嚴明政治紀律，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。政治紀律是最重要、最根本、最關鍵的紀律，遵守黨的政治紀律是遵守黨的全部紀律的重要基礎。要嚴明政治紀律、政治規矩，堅決同危害黨中央權威和集中統一領導的言行作鬥爭。及時發現、著力解決“七個有之”等違反政治紀律和政治規矩問題，對搞“小團夥”“小圈子”的人決不手軟，嚴肅查處對黨不忠誠不老實的兩面派、兩面人，通過有力政治監督，推動政治紀律進一步立起來、嚴起來、執行到位。要督促各級黨組織嚴肅黨內政治生活，堅持和完善民主生活會、組織生活會、黨內談心談話制度，用好批評和自我批評武器，增強黨內政治生活政治性、時代性、原則性、戰鬥性。