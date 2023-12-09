南京：巡察為民維權益　整改助推改作風

中評社北京12月9日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，一起網絡買賣合同糾紛案件中的勝訴當事人向南京市鼓樓區委第四巡察組表示感謝：“感謝巡察組的關心幫助，八百元事小，但‘巡察為民’四字重千斤！”



在近期開展的市區聯動巡察法院系統過程中，鼓樓區委第四巡察組發現該區法院存在解決綜合治理執行難問題方法不多、個別法院幹警作風不細不實的問題，群眾重復投訴較多。接到討要八百元執行款的信訪電話後，巡察組一致認為，法院的執行工作彰顯法律權威、維護群眾利益，八百元雖然是小數目，但每一分都是群眾的血汗錢。為此，巡察組形成專題報告向法院反饋的同時，一並向鼓樓區紀委監委、區委政法委移送。



問題反饋後，區紀委監委對法院工作人員司法作風問題開展聯合專項監督，通過最大限度解決執行難問題，努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。整改過程中，鼓樓區紀委監委下發監察建議書，要求法院針對巡察反饋問題專題分析研究，舉一反三查找問題、強化監管、完善制度，並要求工作人員端正司法作風，對民生、金融領域案件開展集中執行行動，向拒不履行生效法律文書的被執行人亮劍。區法院通過集中執行行動，共依法拘傳被執行人7人，當場執行到位款項28萬餘元，切實維護了勝訴當事人合法權益。



“下一步，我們還將聯合相關部門，對政法機關開展一次司法作風專項整治，放大巡察綜合監督平台作用，通過巡察反饋問題的整改，全力維護社會和諧穩定大局。”鼓樓區紀委監委相關負責人表示。