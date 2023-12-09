準確把握從嚴管理監督和鼓勵擔當作為關係

中評社北京12月9日電／據中央紀委國家監委網站報導，習近平總書記在二十屆中央紀委二次全會上強調，要堅持嚴管和厚愛結合、激勵和約束並重，堅持“三個區分開來”，更好激發廣大黨員、幹部的積極性、主動性、創造性，形成奮進新征程、建功新時代的濃厚氛圍和生動局面。全面從嚴治黨的目的不是要把人管死，讓人瞻前顧後、畏首畏尾，搞成暮氣沉沉、無所作為的一潭死水，要深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神，把從嚴管理監督和鼓勵擔當作為高度統一起來，通過明方向、立規矩、正風氣、強免疫，營造積極健康、幹事創業的政治生態和良好環境。



從嚴管理監督是我們黨的一貫要求



中國共產黨是靠革命理想和鐵的紀律組織起來的馬克思主義政黨，從嚴管理監督是我們黨的光榮傳統和獨特優勢。



從黨的歷史看，從嚴管理監督是我們黨加強自身建設的寶貴經驗。我們黨在一個幅員遼闊、人口眾多的發展中大國搞革命、建設、改革，如果不嚴明黨的紀律，不從嚴管理監督，黨的凝聚力和戰鬥力就會大大削弱，黨的領導能力和執政能力就會大大削弱，就不可能取得一個又一個歷史性成就。革命戰爭年代，我們黨團結帶領人民奪取中國革命勝利，靠的是鐵的紀律保證。新中國成立後特別是改革開放時期，我們黨之所以能夠經受住一系列風險挑戰考驗，也跟我們黨堅持黨要管黨、從嚴治黨密不可分。



從黨的十八大以來的實踐看，沒有從嚴管理監督就不會有今天黨和國家事業的大好局面。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央堅定不移推進全面從嚴治黨，堅持思想從嚴、監督從嚴、執紀從嚴、治吏從嚴、作風從嚴、反腐從嚴，從制定和落實中央八項規定破題，開展了史無前例的反腐敗鬥爭，刹住了一些長期沒有刹住的歪風，糾治了一些多年未解決的頑瘴痼疾，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，從根本上扭轉了管黨治黨寬鬆軟狀況，黨在革命性鍛造中更加堅強有力，為黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革提供了堅強保障。