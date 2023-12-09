為高質量監督加注大數據能量

中評社北京12月9日電／據中央紀委國家監委網站報導，紀檢監察體制改革已經進入打通理順堵點難點、加強成果梳理對接、促進制度優勢轉化為治理效能的關鍵階段。二十屆中央紀委二次全會強調，要通過改革推進力量和資源整合，構建信訪舉報、監督檢查、審查調查、案件監督管理、案件審理、巡視巡察等統籌聯動、協同發力的工作體系，推動完善信息溝通、線索移送、措施配合、成果共享工作機制。制定信息化建設五年規劃，構建貫通全流程、全要素的數字紀檢監察體系。這就要求各級紀檢監察機關必須積極適應當今信息化時代要求，充分利用信息化手段，不斷深化大數據運用，既唱好專責監督的“拿手戲”，又唱好各類監督貫通協調的“聯排戲”，充分發揮協助引導推動功能，不斷完善系統集成、協同高效的工作機制。



全面系統謀劃，加強大數據監督頂層設計



實現大數據監督、構建“大監督”體系，需要在堅持依規依紀依法的前提下，加強頂層設計、全面系統謀劃，既著眼全局、做好建章立制，又結合實際、開展實踐探索，確保信息化監督體系建設的前瞻性、科學性、規範性。



完善法規制度。紀檢監察工作大數據監督涉及跨部門、跨領域、跨地區數據信息，除了需要有先進的信息技術和設施保障，更需要國家法律和黨內法規的支持保障。要立足全局、通盤謀劃，不斷完善相關體制機制，著力構建信息公開、數據共享、大數據分析、個人隱私保護等方面的制度體系，推動形成一整套綜合性、多方面，能在諸多運用環節發揮作用、相互配套的制度供給，以便實現在不同層次、不同領域、不同定位大數據監督過程中，各種規章、規則、細則的運用相互耦合、貫通銜接、高效順暢。



細化工作規劃。在數字紀檢監察體系建設框架下，研究制定並細化完善貫通全流程、全要素的大數據監督工作規劃，加快紀檢監察機關數字化轉型，以大數據賦能不斷提升監督檢查工作信息化和審查調查工作智能化水平。聚焦習近平總書記重要指示批示精神和黨中央重大決策部署，圍繞重點領域、重點任務，研究提出監督數據共享的推進思路、實現路徑和協調機制，加強各部門、各領域大數據監督平台的整合聯通，匯集監督主題庫、監督算法庫，更好發揮大數據在主動監督、發現問題、預警糾治等方面的作用，推動實現促進各類監督貫通協調的總體目標。