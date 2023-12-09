全城樂繽紛　喜迎區選大日子

中評社香港12月9日電／據大公報報導，參加嘉年華、觀看免費展覽、欣賞西九大匯演，還有無人機與煙火表演……今日是“區選繽紛日”，全港各區都有豐富多彩的活動和優惠，以歡樂的氛圍迎接區議會選舉。特區政府鼓勵市民積極履行公民責任，在明日的區選日踴躍投票，選出為民服務的區議員，共同建設更美好香港。＼大公報記者 義昊



“區選繽紛日”包括多個嘉年華活動；科學館、太空館、藝術館及濕地公園也將免費開放；香港中央圖書館將舉行紀律部隊攝影展及導賞團；荔枝角月輪街車廠免費展覽古董巴士及電動巴士；市民至“綠在區區”回收可獲額外1210“綠綠賞”積分。



水上煙火及無人機表演



今晚7時至10時，西九文化區竹翠公園將舉行大型戶外音樂會“共建美好社區大匯演”。大匯演由七間電子傳媒攜手呈獻，即無線電視、ViuTV、HOY TV、鳳凰衛視、香港電台、新城電台、商業電台，各台將作現場聯播。大匯演表演嘉賓陣容鼎盛，近百位歌手及藝人將匯聚竹翠公園，帶來連場音樂、歌舞的精彩演出。市民可憑票到西九文化區欣賞；同一時段亦會在灣仔HarbourChill海濱﻿休閑站及沙田公園露天劇場設有匯演衛星場地，除轉播西九大匯演的節目外，多位演出嘉賓亦會施展渾身解數傾力獻唱和表演，並設攤位遊戲，與民同樂。



另外，晚上8時正又會在西九文化區藝術公園海濱長廊鄰近海面上演“冬日維港水上煙火”，以及在晚上9時正在西九文化區M＋博物館東南方鄰近海面上演無人機飛行表演。市民可在西九文化區藝術公園海濱長廊附近觀賞該兩項表演，而表演亦會在西九大匯演現場及兩個衛星場地直播。政府呼籲即使未能到現場觀賞的市民亦可在家中觀看各項精彩節目，以共慶區選及支持共建美好社區。



特區政府發言人表示，12月10日舉行的區議會選舉是特區完善地區治理體系及重塑區議會後的第一場全港性大型選舉，對市民安居樂業、社區和諧穩定，以至特區良政善治都極為重要。政府再次呼籲市民在區選投票日積極踴躍投票，選出大家心儀信任的區議員為市民服務，同為建設美好社區、美好香港而一起努力。