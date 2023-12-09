地方選區“一人一票一✓”

中評社香港12月9日電／據大公報報導，區議會選舉將於明日投票，趁區選前最後一個工作天，各政府部門昨日繼續加大力度宣傳選舉，呼籲市民積極投票。特別提醒市民，區議會地方選區選舉採用“雙議席單票制”，每名選民是“一人一票一✓”，揀選所屬選區1名候選人，每個選區中2個得票最高者為當選人。



林定國律政中心“洗樓”



律政司司長林定國聯同政務專員王學玲，昨日“把握機會”，在律政中心“洗樓”。林定國在社交平台表示，不論是保安、清潔工作，還是文職或政府律師同事，都鼓勵他們星期日與家人、朋友，無論是飲茶前，或者行街後，“記得一齊投票”。他亦指，很高興律政司同事踴躍回應，表示已預留時間投票。



公務員事務局局長楊何蓓茵昨日中午與常任秘書長梁卓文及副秘書長等，前往政府總部內的食堂，向食堂員工派發區選投票注意事項和投票程序單張，呼籲公務員同事聯同家人及親友當日投票，記得“一人一票一✓”。



政制及內地事務局局長曾國衛聯同副局長胡健民及多名同事，昨日前往大埔泮湧村和觀塘紀律部隊宿舍，向市民、紀律部隊同事及家人派發宣傳單張。他還提醒市民留意今日晚上7時由七大電視台、電台聯播的大型音樂會“共建美好社區大匯演”，已領取免費門票的市民可前往現場觀看，他也歡迎未有領取門票的市民在電視台和電台欣賞，全情投入1210區選。