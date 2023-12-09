廉署派千人駐票站　確保區選公正

中評社香港12月9日電／據大公報報導，廉政專員胡英明指出，廉署為確保公共選舉廉潔公正，會透過執法、防貪和宣傳教育，防止任何舞弊及非法行為出現，使本次區議會選舉能夠公平公正地進行。且於選舉當天，廉署將派出超過900人駐守各個票站，即時處理市民查詢和投訴，務求令選舉順利進行。



即時處理市民查詢和投訴



近日網上有人就區議會選舉發放和轉載一些不法呼籲，廉署日前已採取行動。其中一個案涉於社交平台轉載杯葛區議會選舉的帖文，而該名男子已遭落案起訴，他被控一項罪名，即在選舉期間內借公開活動作出煽惑另一人不投票的非法行為，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》。胡英明指出，涉案帖文原作者黃世澤雖已離港，但相關法例有域外管轄權，廉署已獲法庭手令，通緝原作者。



胡英明重申，公開煽惑他人不投票或投無效票屬違法行為，可被判監，市民應嚴守法規，維護廉潔選舉。胡並指，廉署於投票日會派出超過900人駐守票站，即時處理市民查詢和投訴。



籲勿參與不法呼籲或轉載



他強調，《選舉（舞弊及非法行為）條例》清楚列明，任何人如公開煽惑他人不投票或投無效票，即屬違法，可能會被判監。



他提醒市民應嚴守法規，千萬不要參與不法呼籲，或轉載相關帖文。胡英明稱，區議會選舉對完善地區治理相當重要，呼籲市民踴躍積極參與投票。