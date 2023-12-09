香港作聯會慶祝35周年

中評社香港12月9日電／據文匯網報導，12月8日），香港作家聯會35周年暨世界華文文學聯會20周年慶祝晚宴，在眾多海內外文學學者及作家的支持下舉行。參與嘉賓包括中國作家協會代表團團長、中國文學研究家施戰軍、澳門基金會行政委員會主席、澳門文聯主席吳志良、香港文學館榮譽館長金耀基、香港作家聯會會長、世界華文文學聯會執行會長、香港文學館館長潘耀明、中國當代著名作家蘇童、著名作家李昂、香港著名旅法作家兼畫家綠騎士女士等，群賢畢至。



晚宴伊始，香港知名作詞人韋然及其妻子，在古箏彈奏家何瑩瑩的伴奏下，與大家一齊演唱作聯會歌《作聯就是我們的家》。此版會歌由潘耀明監制、作聯理事張繼征作詞、韋然譜曲並擔任執行監制。



其後，晚會播放香港特別行政區行政長官李家超為此次周年活動錄制的祝福視頻。隨後潘耀明在晚宴致辭時，介紹成立香港文學館的倡議書是在2004年由作聯牽頭、30多位文化界代表人提出。接著他緬懷創會會長曾敏之、會長劉以鬯、執行會長陶然、中國學界泰斗饒宗頤、知名作家也斯等已故倡議者。他說：“2023年是一個嶄新的春天”，而特首李家超先生對香港文學館的支持，也讓人“如沐春風”。隨後潘耀明又回憶，在多年前世界華文文學聯會的籌備會中，時任香港中文大學的高錕校長對文學表現出極大的關注：“他覺得文學是包括科學等領域的心靈之窗，人們缺乏這一扇窗，將會在功利社會迷失，缺乏精神的支柱。”在發言最後，潘耀明表示華文華語已鋪蓋全球，他亦呼籲大家在華文文學這個平台發揮更大的作用。



金耀基教授則提到上世紀有學者對魯迅形容香港是“文化沙漠”，對此他表示：“沒有一個地方是文化沙漠，只要有人的地方，就有人的作為，就有人的成就，這就是一種文化。”他認為文學是文化的一個重要組成部分，而香港文學界肩負著艱巨的“文化的擔子”，若是香港文學發展欠缺，香港就會趨向成為“文化沙漠”，而1988年香港作家聯會的成立扭轉了局勢，令香港慢慢遠離“文化沙漠”這個“帽子”；而後，香港也獲得了著名作家莫言“文化綠洲”的形容。



晚宴期間，施戰軍介紹了由莫言親筆書寫的、祝賀香港作聯成立35周年的書法作品。中國世界華文文學會也向香港文學館敬贈“厚植香港文學底蘊”、“潤澤中華文化傳播”兩幅書法，以支持與鼓勵香港文學館為發揚香港文學、傳播中華文化所做出的貢獻。