南昌1·8重大道路交通事故调查报告公布

發生事故後的貨車尾部圍擋超出貨車車廂高度約300毫米。（事故調查組供圖） 中評社北京12月9日電／據新華社報導，12月9日記者從相關部門獲悉，江西省政府事故調查組公布江西南昌“1·8”重大道路交通事故調查報告。經調查認定，這是一起因貨運駕駛人駕駛嚴重超限超載的重型半掛牽引貨車超速行駛，路遇正在占道開展喪事活動的人群，未採取有效安全避讓措施，同時因喪事活動燒紙錢、燃放爆竹形成煙霧，影響行車視線，導致車輛碰撞人群的生產安全責任事故。



2023年1月8日0時50分許，南昌市南昌縣幽蘭鎮桃嶺村路段發生一起重大道路交通事故，造成20人死亡、19人受傷。



調查報告稱，江西省政府成立了由省應急管理廳牽頭，省公安廳、省民政廳、省交通運輸廳、省農業農村廳、省市場監管局、省總工會及南昌市人民政府共同組成的江西南昌“1·8”重大道路交通事故調查組。



2023年1月7日，駕駛人程某才駕駛贛H52958／贛HH089掛重型半掛牽引貨車，在江西省樂平市萬年青上堡礦業有限公司裝運砂石運往南昌市南昌縣。在南昌縣幽蘭鎮桃嶺村路段，程某才超速駛入同向路面正在占道開展喪事活動的人群，造成17人當場死亡、3人經搶救無效死亡，19人受傷。



調查報告稱，贛H52958／贛HH089掛重型半掛牽引貨車最大允許總質量49000千克，事故發生後實測該車事故發生時裝載碎石總質量79980千克。經調取樂平市萬年青上堡礦業有限公司提供的過磅記錄，該車在事故發生前20日內有12次裝載記錄，均超限超載。



贛H52958／贛HH089掛重型半掛牽引貨車實際所有人許某寶，日常管理由許某華負責。經查，為了多裝載貨物，許某寶於2022年12月26日在樂平市將該車貨廂欄板上加裝圍擋，圍擋超出貨車車廂高度約300毫米。



事故後經江西神州司法鑒定中心司法鑒定，駕駛人程某才血樣未檢出乙醇成分，尿液樣本嗎啡、甲基安非他明、氯胺酮聯合檢測試劑均呈陰性。

