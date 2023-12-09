外匯局發布新規 促進跨境貿易投融資便利化

（來源：新華社） 中評社北京12月9日電／據新華社報導，國家外匯管理局8日發布通知，著力推進金融高水平開放，促進跨境貿易和投融資便利化。該通知共包括9項政策措施，其中，經常項目政策措施4項，資本項目政策措施5項。



“隨著外貿新業態新模式的蓬勃發展及跨境投融資活動的日益多樣化，市場經營主體對外匯便利化也有了新的更多的訴求。”國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英說，國家外匯局深入總結前期試點經驗，系統梳理貿易外匯收支、科技型企業跨境融資、外商直接投資等相關外匯管理政策，並在此基礎上制定發布該通知，推出進一步深化外匯管理改革、促進跨境貿易投資便利化的9項政策措施。



王春英介紹，通知的主要政策思路是：在宏觀上，加強和完善外匯領域政策供給，增強政策的系統集成，圍繞經常項目和資本項目便利化深化改革開放，不斷完善外匯市場“宏觀審慎+微觀監管”兩位一體管理框架，助力構建中國特色現代金融體系。在微觀上，積極促進穩外貿穩外資，進一步優化管理流程，簡化操作環節，便利市場經營主體合規辦理跨境貿易和投融資業務，有效激發市場活力，更好服務實體經濟高質量發展。



“下一步，國家外匯管理局將以支持科技創新和中小微企業為重點優化外匯服務，加大政策實施和工作推進力度，持續提升跨境貿易和投融資便利化水平，促進穩外貿穩外資，更好服務實體經濟高質量發展。”王春英說。