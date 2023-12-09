老撾總理冀加強與中國合作

12月7日，老撾總理宋賽（右）在首都萬象會見新華通訊社社長傅華。（來源：新華社） 中評社北京12月9日電／據新華社報導，老撾總理宋賽7日表示，老撾十分重視新聞和文化旅遊產業的發展，希望加強與中國在新聞、文化旅遊等方面的合作，吸引更多中國遊客。



由老撾新聞文化旅遊部、新華通訊社、老撾中華總商會主辦的第二屆“一帶一路”老—中合作論壇7日在老撾首都萬象舉行。當天下午，宋賽在會見新華社社長傅華時說，論壇的舉辦促進了雙方在新聞、文旅等領域方面的合作。老方歡迎中國企業能來老撾考察，助力發展老撾的旅遊事業。



宋賽對中方一直以來為老方提供的支持和幫助表示感謝。他說，老撾政府支持共建“一帶一路”倡議下的合作項目，老中鐵路的開通便利了老撾的人員往來和貨物運輸，促進了當地經濟和貿易發展。他感謝新華社對老撾新聞事業發展所提供的幫助，希望新華社與老撾新聞文化旅遊部進一步加強合作，展示老撾豐富的旅遊資源，吸引更多中國遊客。



傅華表示，本屆論壇是今年10月兩黨兩國最高領導人共同見證簽署的多項重要合作成果之一，新華社將在服務共建“一帶一路”、助力中老命運共同體建設、助推中老兩國人民友誼不斷加深等方面作出應有貢獻。



傅華說，新華社願與老撾媒體在新聞采編、經濟信息采集與服務、人員培訓等方面開展交流分享和提供力所能及的幫助。明年老撾擔任東盟輪值主席國，新華社將重點關注相關活動及老撾經濟社會發展成果，通過多語種多形式報導廣泛傳播。



在老撾期間，傅華還會見了老撾副總理吉喬、老撾新聞文化旅遊部部長宋莎婉，雙方就加強媒體交流與合作推動構建中老命運共同體等展開交流。