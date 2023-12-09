2021年11月6日，列車在越南首都河內吉靈－河東輕軌線上行駛。中企承建的越南首條城市輕軌項目交接儀式當日在河內舉行，標誌著該項目投入運行。（來源：新華社） 中評社北京12月9日電／據新華社報導，攜手共進，譜寫中越關係新篇章



應越南共產黨中央委員會總書記阮富仲、越南社會主義共和國主席武文賞邀請，中共中央總書記、國家主席習近平將於12月12日至13日對越南進行國事訪問。這是習近平總書記、國家主席時隔6年再訪越南，此訪必將進一步夯實兩國政治互信，促進雙邊互利合作，拉緊人民情誼紐帶，為在更高起點開啟中越關係發展的新階段注入強勁動力。



中國和越南山水相連、唇齒相依，兩國在爭取各自民族解放事業中相互支持，毛澤東主席、胡志明主席等老一輩領導人親手締造並精心培育的中越“同志加兄弟”傳統友誼值得倍加珍惜和維護。去年，越共中央總書記阮富仲在中共二十大閉幕後不久成功訪華。訪問期間，習近平總書記同阮富仲總書記舉行會談，並就推動新時代中越關係不斷邁上新台階達成重要共識。正是在習近平總書記與阮富仲總書記的戰略引領下，中越關係保持高位運行，不僅造福兩國人民，也促進了地區和世界的和平與發展。



志同道合、命運與共是中越關係最鮮明的特徵。兩黨兩國高層交往密切，像走親戚一樣常來常往，充分彰顯中越關係的高水平和特殊性。中越社會制度相同、理想信念相通，兩國關係理應走在其他國家前面。當前，中國貫徹落實中共二十大精神順利開局，越南加緊落實越共十三大決議，兩國社會主義事業都進入關鍵階段，都在奮力實現各自的奮鬥目標。去年10月，習近平總書記在北京會見阮富仲總書記時說，中越兩黨要堅持為人民謀幸福、為人類謀進步，全力推進社會主義現代化建設，決不讓任何人干擾我們前進的步伐，決不讓任何勢力動搖我們發展的制度根基。展望未來，期待中越不斷鞏固政治互信，在國際舞台上守望相助，在治國理政上交流互鑒，探索符合各自國情的現代化道路，攜手推進中越關係邁上新台階。



作為經濟上互利共贏的好夥伴，中越不斷深化在經貿投資和基礎設施建設等領域的合作，取得豐碩成果。2022年，雙邊貿易額為2349.2億美元，中國連續多年是越南最大貿易夥伴，越南是中國在東盟最大貿易夥伴。中國對越南投資合作存量大、領域廣、增長快，中國企業在越南的投資切實提升當地民眾福祉。中企修建的河內輕軌2號線穿城而過，緩解沿線交通擁堵，成為城市新地標。展望未來，期待中越雙方進一步加強共建“一帶一路”倡議與“兩廊一圈”戰略對接，推進兩國互聯互通，同時充分發揮兩國地緣相近、產業互補優勢，深化經貿、互聯互通、關鍵礦產等領域合作，共同打造互利共贏、穩定暢通的產供鏈體系。



親望親好，鄰望鄰好。中國周邊外交的基本方針，就是堅持與鄰為善、以鄰為伴，堅持睦鄰、安鄰、富鄰，堅持親誠惠容理念。這一理念得到越南社會廣泛認同。兩國人民傳統友誼經受了歷史歲月和國際風雲變幻的考驗，為雙邊關係發展提供了不竭動力。日益活躍密切的民間交往不斷拉緊兩國人民的情感紐帶，為雙邊關係發展奠定了堅實的民意基礎。今年前10個月，中國赴越遊客數量超過130萬人次。2021—2022學年，有2.7萬名越南學生在華學習。兩國文化、體育交流也非常密切，有很多中國教練在越南執教。展望未來，期待中越雙方進一步加強民間友好往來，增進兩國年青一代相識、相知、相親，讓中越友好世代相傳。



同飲一江水，命運緊相連。當前，世界百年未有之大變局加速演進，中國、越南等社會主義國家立足本國實際、順應時代潮流，成功探索符合自身國情的現代化道路，社會主義日益煥發出蓬勃生機。今年是中越建立全面戰略合作夥伴關係15周年，雙方就提升雙邊關係定位達成重要共識，將開啟兩國關係新階段。新起點、新目標，秉持傳統友好初心，中越攜手共進必將譜寫出兩國關係的新篇章。