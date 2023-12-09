苗栗藍軍鐵盤難撼動　賴清德周六造勢不夠熱

賴清德今日到苗栗連跑兩場造勢輔選活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗12月9日電（記者 盧誠輝）民進黨2024候選人賴清德今日上午到苗栗縣竹南鎮與頭份市為民進黨“立委”候選人康世明與曾玟學站台，但兩場造勢活動只各約吸引近千人到場，和5日藍營在苗栗縣政府前廣場舉辦的2萬人大造勢活動，氣氛明顯有別，綠營在苗栗縣少了激情的選情，讓賴清德5天內連跑苗栗2趟，試圖力挽狂瀾挽救苗栗選情。



苗栗縣向來是藍軍地盤，2020大選民進黨蔡英文以817萬票，57.13%得票率當選，台灣西部地區衹有新竹縣與苗栗縣得票未逾五成，民進黨這次全力搶攻竹苗地區選票。



賴清德今日上午到苗栗縣竹南鎮與頭份市為苗栗縣第一選區（海線）與第二選區（山線）“立委”候選人康世明、曾玟學輔選，包括“立法院長”游錫堃、“行政院副院長”鄭文燦等人都到場助講，鄭文燦助講時再三強調賴清德對苗栗選區的重視，所以才會在5天內連來苗栗2次。



話雖說如此，但在風和日麗的星期六上午，綠營在苗栗縣的兩場造勢活動卻僅各約近千人到場，顯見動員能量不足與疲乏，就連向來強調要爭取年輕選票的曾玟學本命區頭份市造勢場，來的也多數是被動員而去的長輩。



賴清德在苗栗縣兩場造勢活動致詞時，台下的綠營支持者看起來卻缺乏熱情，甚至顯得有些意興闌珊，這和藍營5日在苗栗縣政府前廣場舉辦的2萬人大造勢活動，藍營支持者超熱情，讓中國國民黨2024候選人侯友宜光是大進場就走了近20分鐘相比，氣氛天差地別。



但賴清德為何仍勤跑苗栗？這恐怕和2020年大選藍綠在苗栗縣拿下的選票落差有關，當時藍營在苗栗縣拿下16.4萬多票（50.32%），綠營則僅拿下14.7萬多票（45.02%），藍綠相差1.7萬多票，這對向來是藍營大票倉的苗栗縣來，綠營其實輸得並不算多。