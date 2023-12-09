韓國瑜輔選賴士葆不忘催政黨票　人氣特旺

韓國瑜送鳳梨與白蘿蔔給賴士葆，象徵好彩頭。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月9日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024不分區“立委”候選人韓國瑜9日到台北市文山區替國民黨資深“立委”賴士葆助選。活動早上9時30分開始，韓因在各地趕場，抵達現場時已經中午12時，仍有大批支持者留到最後，不畏豔陽只為見韓一面。現場還有小朋友衝上前求合照，韓也大方接受，在藍軍本命區，韓人氣特旺。



韓國瑜也幽默的為國民黨催政黨票表示，至於“立委”政黨票，選票上沒有韓國瑜的照片，衹有幾個不同的政黨，如果看到中國國民黨的黨徽，我的腦袋就和那個黨徽一樣光光亮亮，你就把政黨票蓋下去支持國民黨。



已擔任六屆，20多年“立委”的賴士葆9日舉行“侯友宜、賴士葆聯合競選總部成立大會”，當地居住不少軍公教人士，向來是藍營大票倉，今日現場湧入約3000名支持者，氣氛火熱，猛揮青天白日旗，到場站台的藍軍明星包括國民黨2024候選人侯友宜、趙少康、國民黨朱立倫、馬英九、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、前國民黨主席吳伯雄、前台北市長郝龍斌等。



賴士葆用力催陸戰，在羅斯福路五段封了一半辦造勢大會，場面壯觀。



候選人爭相邀約的韓國瑜，抵達時已經中午12時，原本到場的約3000名支持者中，仍留下了約三分之二，頂著正中午的艷陽，只為了見韓國瑜一面。



韓國瑜離場時不少粉絲衝上前求合照，其中還有一名小朋友，能感受到韓國瑜在藍軍本命區人氣很旺，支持者年齡層老少都有。



韓國瑜表示，賴士葆特別針對少子化問題直接提出來方法，2022年台灣全年衹有13萬新生兒，但是我們逝世的人口有20萬人，我們台北市去年一整年生下1萬4000名新生兒，但是逝世2萬人，所有現在少子化問題越來越嚴重，以前台灣一年新生兒約40萬到50萬，所以賴士葆對這個問題，在“立法院”喊出，只要生第三胎，就直接給100萬元，我還沒看過這明確鼓勵生小孩的，我們幫他掌聲鼓勵。

