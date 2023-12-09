長江裕溪口干支交匯水域船舶實現“零排放”

中評社北京12月9日電／據新華網報導，7日下午，蕪湖海事局在下屬裕溪口海事處召開新聞發布會，通報2023年水上交通安全形勢及船舶污染防治形勢情況。



據介紹，2023年蕪湖海事局管轄的長江安徽段175公里幹線、139公里支汊水域，水上交通安全形勢持續穩定，未發生一般及以上等級事故，保障了轄區包括蕪湖、銅陵、馬鞍山港在內124座碼頭、39處渡口，約27萬餘艘次進出港船舶、3.4億噸裝卸貨物安全運輸和約622萬人次、108萬車次安全渡運。



與此同時，蕪湖海事局以推動船舶水污染物“船上儲存、岸上交付”的“零排放”模式為主線，圍繞“低碳、智慧、服務”三個工作目標，深化“督查暗訪＋正向激勵、業務支持＋模式創新、意識引導＋信息共享、聯合執法＋協同推進、科技賦能＋信用懲戒”的船舶防污染“五＋”監管模式。



“截至目前，蕪湖海事局共實施船舶電子鉛封1.2萬餘艘次，全年開展船舶防污染檢查12514艘次，轄區碼頭泊位累計使用岸電船舶3.1萬餘艘次，實施防污染處罰163件，轄區管轄水域實現了‘零污染’，船舶污染防治形勢持續穩定。”蕪湖海事局副局長陳業國表示。



據介紹，長江幹線與合裕航道在裕溪口交匯，連通著國家骨幹航道網與安徽水運“兩幹三支”以及裕溪船閘，是安徽省“通江達海”的重要關口，年船舶流量達5萬多艘次，貨運量1.2億噸，占安徽全省水路貨運量的十分之一左右。



為破解干支交匯水域船舶污染防治難題，蕪湖海事局探索實踐“三聯三統”工作法，推進干支交匯水域船舶污染防治工作由“各自為戰”向“合力作戰”轉變、由“部分對象、重點環節”向“全覆蓋、全鏈條”轉變。



“2023年以來，蕪湖海事局與安徽省交通運輸廳港航處、海事服務中心、交通綜合執法局等單位，就統一執法標準、信息數據互通、執法結果互認、監管服務並行等方面達成共識；簽訂出台了《合裕線船舶干支聯通防污染監管協作機制》《江淮運河船舶和港口污染防治實施方案》；與監管協作單位啟動8次專項治理聯合行動；將污染接收船增至6艘，打通裕溪船閘內船舶水污染物交付接收渠道。截至目前，裕溪口干支交匯水域船舶基本實現‘零排放’。”陳業國說。