歐盟未能就財政規則改革達成協議

中評社北京12月9日電／歐盟成員國財政部長8日未能就改革歐盟財政規則達成協議。歐盟輪值主席國西班牙經濟大臣卡爾維尼奧表示，歐盟財長本月可能再次就這一問題召開會議。



新華社報導，歐盟財長7日開始就改革歐盟財政規則進行討論。經過馬拉松式磋商，歐盟財長8日仍未能就共同立場達成一致。以德國為首的部分國家和以法國為代表的一些國家在削減赤字方面仍存在不同意見。



德國等國堅持必須確保歐盟成員國加快削減赤字。德國財政部長林德納8日表示，磋商取得一些進展，但在最終協議的具體數字上仍有許多工作要做。



法國等國則希望有更大的迴旋餘地，允許各國有更多資金用於投資。法國財政部長勒梅爾對推進財政規則改革前景表示樂觀，希望在今年年底前達成協議。



卡爾維尼奧表示，歐盟財長可能于12月18日開始的一周再次舉行會議，爭取就改革歐盟財政規則達成協議。



按照歐盟《穩定與增長公約》，歐盟成員國年度財政赤字不得超過其國內生產總值（GDP）的3%，公共債務不得超過GDP的60%。在經濟復甦乏力的背景下，多個成員國呼籲對歐盟財政規則進行改革，賦予各國更大的靈活性和空間。受新冠疫情和俄烏衝突影響，歐盟已暫停實施《穩定與增長公約》，明年初才會重新實施。