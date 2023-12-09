安徽推動政府行為全面納入法治軌道

中評社北京12月9日電／據新華社報導，重大決策合法性審查率100%、村（居）法律顧問覆蓋率100%、違法行政行為整治率100%……記者從12月8日舉行的安徽省政府新聞發布會上獲悉，安徽近日印發《全省政府系統依法行政能力提升行動方案》，提出系統舉措推動政府行為全面納入法治軌道。



安徽省司法廳廳長羅建華介紹，方案包括實施主體能力提升行動、實施決策能力提升行動、實施管理能力提升行動、實施執法能力提升行動、實施政府公信力提升行動、實施服務能力提升行動六個方面33項內容。



記者瞭解到，近年來，安徽持續開展政府履約踐諾行動，建立了公共政策兌現長效機制，實現違法行政行為整治率100%。根據方案內容，安徽將嚴格兌現向行政相對人依法作出的政策承諾，認真履行與投資主體簽訂的合同，不得以政府換屆、領導人更替、機構職能調整等理由違約毀約。此外，要保持行政訴訟中行政機關負責人出庭應訴率100%，逐年提高主要負責人出庭應訴比例，強化“府院聯動”“府檢聯動”工作機制，常態化整治違法行政行為。



方案以“依法行政、執政為民”為核心宗旨，力促政府的所有工作在法律框架裡進行、政府的所有行政行為於法有據。方案對加強法治政府建設、提升依法行政能力提出了更高標準，比如到2024年實現省市縣鄉四級政府重大決策合法性審查率100%，保持村（居）法律顧問覆蓋率100%。



方案還提出開展安徽（合肥）創新法務區建設、開展依法行政能力競賽等新舉措。據瞭解，安徽明確推動落實安徽（合肥）創新法務區總體規劃、專項規劃和年度行動計劃，致力將其打造成為國內領先的法律服務新高地。



根據方案總體要求，安徽將推動全省政府系統牢固樹立依法行政意識，切實把法治精神和法治要求貫徹到行政決策、行政管理、行政監督等各方面、全過程，推動政府行為全面納入法治軌道，為打造一流法治化營商環境、推動法治政府建設率先突破提供堅實保障。