福建永春：庭院經濟激活鄉村富民產業

中評社北京12月9日電／據新華網報導，一戶戶美麗庭院“競相開放”，一幅多姿多彩的美麗宜居鄉村畫卷徐徐展開。在福建永春，“推門見綠、抬頭賞景”的農家庭院舉目皆是，這些方寸之地已實現“美麗轉身”，朝更多元化的方向升級。



今年以來，泉州市永春縣在農村人居環境整治的基礎上，引導村民依托院落空間發展庭院經濟，鄉村庭院面貌煥然一新，種植型、養殖型、加工型、經營型等各具特色的庭院經濟各美其美。



一縷香飄致富路



肉桂、沉香、檀木、丁香……在永春縣新瓊村，不少村民的庭院中栽種著香料植物，一戶戶美麗庭院正是當地特色產業的縮影。



福建省永春縣，是聞名天下的“中國香都”和中國四大制香基地之一。永春縣城往西20公里就是達埔鎮新瓊村，這裡幾乎家家戶戶都習得制香的手藝。



作為省級鄉村振興試點村，近年來，新瓊村以強民香業為經營主體，合作進行香料加工及銷售，做強村集體經濟。同時，還通過村級自治、注資企業、抱團發展等模式，以村集體經濟發展帶動為龍頭，帶領村民增收致富。



2023年，庭院經濟首次被寫入中央一號文件。新瓊村迅速行動，從村民最為熟悉的制香產業入手，發動群眾在房前屋後種植沉香等香料植物。



為打消村民發展庭院經濟的後顧之憂，新瓊村採用“企業＋農戶”形式，發展香料種植項目。村委會提供種苗，企業派技術人員全程參與種植管理，農戶利用自家庭院等空間種植沉香等苗木，長成後由公司統一收購進行深加工，實現產購銷一體化。

