美國否決安理會巴以停火決議草案　多國表失望

中評社北京12月9日電／美國8日否決了聯合國安理會一份旨在推動實現巴以人道主義停火的決議草案。多國對此表示失望和遺憾。



新華社報導，8日上午，在聯合國秘書長古特雷斯的敦促下，安理會召開巴以局勢緊急會議。當天下午，安理會對由阿聯酋提交並得到近100個國家支持的要求在加沙地帶立即實現人道停火的決議草案進行表決。草案獲得13票贊成，美國投了反對票，英國投了棄權票。由於常任理事國美國行使了否決權，草案未能通過。美國常駐聯合國副代表羅伯特·伍德在投票後稱，該決議草案“脫離現實”。



中國常駐聯合國代表張軍在決議草案被否決後的解釋性發言中說，中方對此表示“極大失望和遺憾”。兩個月的戰事已造成前所未有的死亡和破壞，立即停火是壓倒一切的前提。



巴勒斯坦常駐聯合國觀察員曼蘇爾指出，安理會無法通過一項新的決議來履行其職責，令人遺憾，也是“災難性的”。



阿聯酋常駐聯合國副代表阿布沙哈卜對表決結果“深表失望”。他說，這一“令人失望”的結果不會阻止他的國家繼續敦促安理會成員採取行動，結束在加沙地帶的暴力行徑。



俄羅斯常駐聯合國副代表波利揚斯基說，“今天將成為中東最黑暗的日子之一”，美國再次阻撓了停火呼籲。



法國常駐聯合國代表尼古拉·德里維埃表示，“法國對這項決議投了贊成票，我們懇求立即實現持久的人道主義停火。”



日本常駐聯合國代表石兼公博對草案未被通過表示“遺憾”。他說，日方代表團投票支持這項草案，因為無論是巴勒斯坦人還是以色列人，所有平民生命的喪失都是悲劇。