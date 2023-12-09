中評社北京12月9日電／據新華社報導，1萬億元背後的新質生產力強動能——深圳全球招商大會觀察



初冬暖陽，珠江潮湧。8日舉行的2023年深圳全球招商大會，洽談簽約項目超380個，涉及投資額超萬億元。這背後，折射出深圳持續壯大戰略性新興產業集群、培育未來產業，新質生產力積蓄的強勁動能正在持續迸發。



大會現場，GE醫療全球執行副總裁、中國區總裁兼首席執行官張軼昊談起在深圳的發展信心滿滿。“我們在深圳做了三件事：一是與國藥器械簽署協議，成立全新的醫療設備合資公司；二是與深圳灣實驗室、深圳醫學科學院推進產學研合作；三是在深圳推進建設聯合創新基地、實踐實習基地。”



高端醫療器械，是深圳戰略性新興產業快速發展的縮影。



2022年，深圳出台《關於發展壯大戰略性新興產業集群和培育發展未來產業的意見》，培育發展壯大“20＋8”產業集群，即發展以先進製造業為主體的20個戰略性新興產業集群，前瞻布局8大未來產業。高端醫療器械產業集群，即是20個戰略性新興產業集群之一，今年前三季度深圳市該集群增加值增長9.4%。



“今年前三季度，深圳戰略性新興產業增加值達10393.39億元，增長8.3%，占GDP比重從2019年的37.7%、2022年的41.1%，進一步提升至42.5%。”深圳市人民政府發展研究中心經濟發展處處長歐陽仁堂說，目前戰略性新興產業已成為深圳高質量發展的核心引擎。



圍繞“20＋8”產業集群，加快形成新質生產力，深圳加大先進製造業領域招商引資力度，推進新型工業化。



深圳市工業和信息化局副局長陳華平表示，工信局與區政府成立聯合招商辦公室，在智能傳感器、智能終端等產業領域共同開展招商專項行動，前往國內外20多個城市開展招商引資，吸引西門子等重大項目落地，與奔馳、意法半導體等企業達成合作意向。

