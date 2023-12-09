大灣區基礎設施“硬聯通”再添新通道

中評社北京12月9日電／據新華社報導，由中鐵十一局承建的珠海鶴洲至高欄港高速公路二期工程即將於12月9日零時通車運營。全長34.5公里的鶴港高速東連港珠澳大橋西延線，西接黃茅海跨海通道，共同組成粵港澳大灣區基礎設施“硬聯通”交通主幹線之一。



由中鐵十一局承建的珠海鶴洲至高欄港高速公路二期工程即將於12月9日零時通車運營。全長34.5公里的鶴港高速東連港珠澳大橋西延線，西接黃茅海跨海通道，共同組成粵港澳大灣區基礎設施“硬聯通”交通主幹線之一。



由中鐵十一局承建的珠海鶴洲至高欄港高速公路二期工程即將於12月9日零時通車運營。全長34.5公里的鶴港高速東連港珠澳大橋西延線，西接黃茅海跨海通道，共同組成粵港澳大灣區基礎設施“硬聯通”交通主幹線之一。



12月8日拍攝的鶴港高速雞啼門特大橋（無人機照片）。



由中鐵十一局承建的珠海鶴洲至高欄港高速公路二期工程即將於12月9日零時通車運營。全長34.5公里的鶴港高速東連港珠澳大橋西延線，西接黃茅海跨海通道，共同組成粵港澳大灣區基礎設施“硬聯通”交通主幹線之一。



由中鐵十一局承建的珠海鶴洲至高欄港高速公路二期工程即將於12月9日零時通車運營。全長34.5公里的鶴港高速東連港珠澳大橋西延線，西接黃茅海跨海通道，共同組成粵港澳大灣區基礎設施“硬聯通”交通主幹線之一。