運城夏縣全面推進“千萬工程”側記

中評社北京12月9日電／據新華網報導，近日，山西省學習踐行“千萬工程”經驗全面推進鄉村振興現場會上，夏縣作為兩個典型縣之一作交流發言。



近年來，夏縣秉承“綠水青山就是金山銀山”的發展理念，以“千萬工程”經驗為引領，以黨建為統領，通過中心縣城、特色小鎮、和美鄉村“三位一體”建設，統籌改善村容村貌、拓展發展空間、推進產業融合，培育文明鄉風、提升治理水平，讓鄉村展現出新氣象。



“新”出活力



鋪設光纖4000餘米，剪除廢線及空中“飛線”20800餘米；實施雨污分流工程，鋪設主管、支管6000米，清淤加固雨水管道2000米；硬化鋪設人行步道27000平方米，建設4000米精品綠化帶景觀，鋪設路緣石6000餘米，栽植各類苗木3000餘株……



這是夏縣廟前鎮在“千萬工程”建設中的一組數據。實實在在的數據換來的是群眾的滿意度。



“過去整條街都是亂哄哄的，流動攤販到處跑，垃圾隨處放，現在店鋪門面統一了，像“蜘蛛網”似的電纜電線沒了，街道也乾淨整潔了。”夏縣廟前鎮小師糧油部店主申小師說。



不止廟前鎮。南大裡鄉，街道兩側商鋪整齊劃一，牌匾風格統一；泗交鎮，樹木掩映巷道，農舍分外雅致，民宿、農場相映成趣……如今，行走在夏縣，大街小巷乾淨整潔。



“今年以來，夏縣緊盯綠色發展目標不動搖，堅持不懈抓好‘清拆改種建’五項舉措，持續深化人居環境整治。”夏縣政協主席王繼瑞說，夏縣在“千萬工程”建設中，圍繞“清”，共清理各類建築垃圾、生活垃圾8000餘噸，清理各類堆積物2.6萬餘處。圍繞“拆”，依法拆除各類違章建築615處，整治私搭亂建1800餘處，治理農村廢舊院、空心院400餘處。圍繞“改”，中心縣城實現260萬平方米供熱全覆蓋，推進農村7000餘戶實施“煤改電”“煤改氣”，33個行政村完成污水收集治理，建成衛生廁所5.68萬戶。圍繞“種”，開展“綠滿夏縣”行動，栽植各種苗木120餘萬株，全縣森林覆蓋率達到44.27%。圍繞“建”，提升改造縣鄉道路200餘公里。

