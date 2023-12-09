CBA綜合：山東送江蘇四連敗　山西七連勝被終結

中評社北京12月9日電／據新華社報導，2023－2024賽季中國男子籃球職業聯賽（CBA）常規賽7日迎來第13輪的最後三場比賽，山東隊116：95戰勝江蘇隊，送給對手四連敗；北京隊117：97大勝山西隊，終結對手七連勝；福建隊96：88擊敗青島隊。



山東隊與江蘇隊都需要一場勝利來走出連敗陰影。比賽伊始，兩隊失誤連連、效率不高，山東隊稍稍領先。次節比賽，山東隊主動提升防守強度、進行全場緊逼，江蘇隊對此缺乏應對、顯得很不適應。客隊屢將比分追至一球之差，卻難以抹平分差。半場哨響，山東隊55：51領先江蘇隊。



下半場，山東隊外援吉倫沃特攻守俱佳，外援福斯特與高詩岩外線手感不俗，三分球接連中的。江蘇隊得分不多、犯規不少，只得坐視差距被不斷拉開。三節戰罷，山東隊以91：68領先。末節比賽，江蘇隊雖有追分勢頭，但很快被主隊壓制，最終山東隊以116：95勝出。



此役，山東隊吉倫沃特拿下全場最高的28分，高詩岩得到23分和11個籃板球，福斯特也得到23分。江蘇隊外援卡巴得到18分和13個籃板球。



對陣山西隊，北京隊外援基恩發揮不俗，全場貢獻29分、6個籃板球和7次助攻，另有雷蒙等5人得分上雙。山西隊葛昭寶交出全隊最高的19分。



福建隊則是依靠第二節“一波流”笑到最後，黎伊揚為福建隊貢獻21分和11次助攻。青島隊楊瀚森表現搶眼，拿下19分和25個籃板球。