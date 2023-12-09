西藏邊檢總站基層黨建觀摩會在山南市召開

中評社北京12月9日電／據新華網報導，12月5日至7日，西藏出入境邊防檢查總站基層黨建觀摩交流會在山南市召開，該站所轄出入境邊防檢查站、邊境管理支隊、直屬隊等單位民警代表赴錯那市浪坡鄉肖村、麻麻門巴民族鄉實地觀摩學習並召開交流會，為各單位在政治建警、實踐勵警、素質強警、文化育警、從嚴治警、從優待警等方面取得新突破提供了系統性參考和針對性學習機會。



觀摩交流期間，西藏出入境邊防檢查總站配套設計現場教學、情景體驗、實地踐學、品牌展示、黨課競賽、主題黨日、交流研討、“我站立的地方是中國”主題訪談等活動。在“我站立的地方是中國”主題訪談活動中，邀請了“七一勛章”獲得者卓嘎，“戍疆衛士標兵”旺堆次仁，全國移民管理機構第二屆“十大國門衛士”王微等，分享了黨政軍警民“五位一體”聯創共建的感人事跡和先進做法。



近年來，西藏出入境邊防檢查總站圍繞“沿邊黨建帶、國門黨建示範區、黨建協作區”三項載體，將邊境口岸地區各方力量連點成線、攥指成拳，有力凝聚起維護國家政治安全、推動邊境轄區治理、服務高水平開放、高質量發展的磅礴力量。



下一步，西藏出入境邊防檢查總站將持續深化鞏固“雪域固邊黨建帶”黨建品牌，鞏固基層軍警地“大黨建”、聯建“大格局”、聯控“大穩定”的新時代興邊強邊工作格局，推動西藏移民管理工作實現新發展。