30處城鄉供水提升工程全部完成

中評社北京12月9日電／據新華網報導，記者8日從北京市水務局瞭解到，截至目前，被列入《北京市2023年辦好重要民生實事項目分工方案》（以下簡稱《方案》）的30處城鄉供水提升工程已全部完成，惠及朝陽、海淀、房山、通州等9個區的11個住宅小區和19個行政村，人口約14萬人。



根據《方案》規定，北京市水務局應在2023年12月底前“完成30個城鄉供水提升工程，惠及5萬人以上”。為實現這一目標，2023年，北京市水務部門通過供水設施改造、擴大供水管網覆蓋範圍、水源置換等方式，努力提升城鄉供水一體化率，滿足居民高品質生活需求。



受水文地質條件限制，北京市房山區閻村鎮小董村往年每逢旱季或枯水期，總會出現水源不足的情況，村民用水極其不便。村民張大姐介紹，今年小董村的供水提升工程全部完成後，村民們用上了期盼已久的市政水。“現在家裡自來水水壓變大了、水碱變少了，不用擔心停水的問題，比原來方便多了。”張大姐說。



“隨著工程的完工，工程涉及的村（小區）曾存在的水壓不足、水質差等問題得到了根本性改變，更好地保障了當地的供水安全與居民的用水需求。”北京市水務局供水管理處工作人員費曉軒說。



費曉軒介紹，北京市水務局始終以城鄉供水公共服務均等化為目標，連續多年將城鄉供水提升工程列入市級重點任務。“十四五”以來，北京市水務部門累計推進93個村納入城鄉公共供水覆蓋範圍，惠及農村居民22萬人，農村供水設施條件得到進一步改善，為農村居民吃上優質放心水提供了保障。