北京大學懷密醫學中心啟動建設

中評社北京12月9日電／據新華網報導，12月8日，北京大學懷密醫學中心在北京市密雲區啟動建設。北京大學懷密醫學中心地處懷柔科學城東區（密雲地塊），將結合懷柔科學城的國際科技創新中心定位，整體布局北大醫學主體功能，建設尖端醫療突破、新型醫療科技、臨床研究等相關領域的研究平台及機構，助力密雲區科技創新和生命健康戰略發展帶建設。



該項目規劃總面積1048畝，其中一期批覆712畝。北京大學懷密醫學中心落地建設，將推動北大醫學的整體跨越式發展，引領生命健康領域高端要素向密雲加速集聚，並帶動密雲科技創新和生命健康戰略發展帶蓬勃發展，為北京國際科創中心建設注入強勁動力。



北京市密雲區委書記餘衛國介紹，此次北大懷密醫學中心的落地建設，對於推動密雲區經濟社會綠色高質量發展，具有重要的意義。圍繞北大懷密醫學中心，密雲區同步規劃了生命健康科學小鎮，並結合現有的中關村密雲園和生態商務區，加快建設密雲科技創新和生命健康戰略發展帶，著力打造具有國際影響力的科技創新中心和生命健康產業集群，帶動密雲生命健康產業全面提質升級。



8日下午，作為北大醫學高質量創新發展（密雲）系列活動的重要環節，北大醫學第四屆健康產業論壇暨北京密雲生命健康產業論壇在密雲區舉辦。論壇以“生命健康與成果轉化”為主題，論壇宣布了“北大醫學－北京密雲生命健康產業聯盟”成立，並發布了倡議書。



未來，密雲將充分發揮懷柔科學城東區輻射帶動作用，以及良好的生態資源禀賦，將生命健康產業貫穿全域發展格局，持續做大做強“生態＋健康”文章，積極構建以健康服務為主導，以特色醫療、康復康養、運動健身、健康文旅為支柱產業，培育生物醫藥、醫療器械、運動裝備等關聯產業的“1＋4＋N”生命健康產業發展體系，全力打造密雲生命健康之城。