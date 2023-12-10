中評關注：學者熱議兩岸關係發展及影響因素

中國統一聯盟主席戚嘉林（中評社 李子寧攝） 中評社南京12月10日電（記者 李子寧）由南京大學台灣研究所主辦，江蘇省台灣研究中心、江蘇省海峽兩岸關係研究會協辦的“2023兩岸關係學術研討會”9日在南京大學舉行，近150名來自兩岸的專家學者圍繞“世界百年未有之大變局與祖國完全統一事業的發展”、“鑄牢中華民族共同體意識與兩岸命運共同體的建設”和“台灣地區2024年兩項選舉與兩岸關係的發展”等主題進行充分討論和交流。



中國統一聯盟主席戚嘉林表示，近年因為中國大陸的綜合國力崛起，使美國感受其世界霸權受到挑戰，乃未雨綢繆地對中國大陸進行全方位的打壓，從貿易戰開始，到高科技封鎖、聯結盟友搞地緣圍堵、到使出殺手鐧——“武裝台灣、拱火台灣有事”。此一國際形勢，對中國大陸而言，是百年未有的大變局。此次俄烏衝突給了美國削弱俄羅斯的機會，同時也提供了削弱中國大陸的另類經驗。經由台灣代理人的戰爭，不但可使中華民族內部手足相殘，再次製造兩岸百年怨恨，尤其是借美國提供的高科技武器，重創中國大陸多年來建設的工業和科技成就，順勢以美式反戰的人道價值為由，賴掉積欠中國大陸的巨額債務，外加精心設計“高牆小院”的高科技封鎖，使中國大陸高端科技工業維持落後美國兩代的代差，為此美國武裝台灣不遺餘力，令人驚心動魄。因此，有此國家為外患，必定將激發全民族的鬥志，中華民族肯定會克服萬般艱難，偉大復興。

