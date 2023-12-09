中歐班列（成渝）前11月累計行超五千列

中評社北京12月9日電／據新華社報導，2023年1月至11月，中歐班列（成渝）累計開行超5000列，目前四川成都、重慶兩地中歐班列已穩定運行近50條線路。



這是記者從12月7日在成都舉辦的首屆中歐班列（成渝）全球合作夥伴大會上瞭解到的。2021年1月，中歐班列（成渝）從成都、重慶兩地首發，成為國內首個由兩個城市共同運營的中歐班列品牌。統一品牌近3年來，中歐班列（成渝）貨運規模快速增長，運輸貨值不斷提高、貨源結構不斷優化、區域合作不斷擴大、運輸穩定性不斷增強，中歐班列（成渝）去回程已基本實現均衡對開。



在中歐班列（成渝）帶動下，成都、重慶兩地圍繞電子、汽車、機械等適鐵產業特色打造的樞紐經濟初具規模。成都國際鐵路港、重慶國際物流樞紐園區依托班列樞紐匯集各類經營主體7000餘家，累計運輸汽車整車、電子信息、生物醫藥等貨品貨值超萬億元。成渝兩地市場拓展至全球100餘個國家和地區。



“我們深化與沿線海關合作，創立中歐班列集拼集運監管模式，助力提升雙向滿載率，降低班列運行成本；推出中歐班列運費分段結算估價管理改革機制，累計為享惠企業節約稅款超過220萬元，入選自由貿易試驗區第四批‘最佳實踐案例’。”成都海關所屬青白江海關副關長顔毅說。