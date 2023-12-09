2023年中國經濟高質量發展一線觀察

中評社北京12月9日電／據新華社報導，暢通國內大循環——2023年中國經濟高質量發展一線觀察之一



大國經濟，需要強大而有韌性的國民經濟循環體系。



今年是全面貫徹黨的二十大精神開局之年。習近平總書記在黨的二十大報告中提出，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，“增強國內大循環內生動力和可靠性”。



歲末年終，新華社記者在一線調研採訪中觀察到，今年以來，在習近平經濟思想的指引下，中國經濟立足國內大市場，以自身發展的確定性對衝外部環境不確定性，在構建新發展格局中塑造競爭新優勢，鍛造強大而有韌性的國民經濟循環體系，有效支撐經濟持續回升向好，高質量發展的腳步堅定向前。



把握主動——以國民經濟良性循環應對風險挑戰



12月初，記者來到位於廣西崇左憑祥市的友誼關。這個已有兩千多年歷史的南疆門戶，如今成為我國加快構建新發展格局的有力見證——



一輛輛從越南入境、滿載水果的貨車駛入中國—東盟（崇左）水果交易中心。中國水果進口商黃青山正忙著驗貨、裝貨：“越南水果采摘後，一般兩三天就能通關運到這個市場。這批火龍果今天到貨，下午運走，預計36個小時後就能到達上海。”



一輛輛裝滿零部件、駛向越南的貨車也忙個不停。憑祥邊境出口加工產業園內，憑祥三諾數字科技有限公司負責人張明元指著地圖告訴記者，企業製造的電子元件只需三四個小時就能出口送達位於越南的組裝工廠。

