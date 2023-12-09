從國際頂刊成果看中國創新

中評社北京12月9日電／據新華社報導，一只來自中國的“嵌合猴”，撲閃著大眼睛，登上《細胞》封面；在它旁邊，克隆猴“中中”和“華華”，也以封面文章形式登上《細胞》，標誌著體細胞克隆技術首次在靈長類動物上實現……來到近日在張江科學城未來公園展出的上海科技創新成果展，一排登上《自然》《科學》《細胞》等國際頂尖期刊封面的科技成果引人注目。



國際頂級科學期刊越來越多的“上海封面”“中國封面”折射出的是中國創新實力之變。從突破基礎研究“最先一公里”，到打通成果轉化、市場應用“雙向通道”，再到加強科技創新和產業創新深度融合……長三角風正帆滿，正以更加開放的思維和舉措參與國際科技合作，全力營造更具全球競爭力的創新生態，展示中國創新力量，書寫中國創新故事。



下好“先手棋”，突破基礎研究“最先一公里”



3只可愛的小猴子，背後是硬核的研究成果。不僅能滿足腦疾病和腦高級認知功能研究的迫切需要，又可廣泛應用於新藥研發。



拼版照片是2023年11月29日在上海科技創新成果展上拍攝的雜誌封面，左為《細胞》封面的克隆猴“中中”和“華華”，右為《細胞》封面的一只來自中國的“嵌合猴”。新華社記者 方喆 攝



“‘嵌合猴’成果對生命醫學有重要意義，是非人靈長類實驗動物模型製作的一個里程碑。”中國科學院院士、中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心學術主任蒲慕明說。



15個頂刊封面，時間跨度近十年，涵蓋生命科學、光學、微系統等眾多領域，是基礎研究“最先一公里”的厚積薄發。

