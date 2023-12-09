中國援外醫療隊以仁心仁術搭建“健康橋梁”

中評社北京12月9日電／據新華社報導，累計向76個國家和地區派遣醫療隊員近3萬人次，診治患者近3億人次；與43個國家48家醫院建立不同形式的對口合作關係；和有關國家合作建立25個臨床重點專科中心，引入數百項新技術，從“輸血式”援助轉向可持續“造血式”合作……



今年是中國援外醫療隊派遣60周年。記者8日從國家衛生健康委舉辦的新聞發布會獲悉，60年間，中國援外醫療隊覆蓋面廣，量和質不斷提升，幫助當地醫生提高醫療水平，留下一支支“帶不走的醫療隊”。



累計向76個國家和地區派遣醫療隊員近3萬人次



1963年4月，中國第一支援外醫療隊抵達北非的阿爾及利亞，自此開啟我國長達半個多世紀的援外醫療歷程。



國家衛生健康委國際司副司長、一級巡視員何炤華介紹，60年間，中國向76個國家和地區派遣援外醫療隊隊員近3萬人次，援建醫療衛生設施130餘所，診治患者近3億人次，為許多國家培養醫療人員10萬餘人。



在當地填補數千項技術空白，超過2000人次的中國醫生獲得受援國頒發的國家級榮譽，50多名隊員犧牲在異國他鄉……何炤華表示，中國援外醫療隊這60年的歷程，集中體現了中國政府和中國人民與世界各國政府和人民秉承相互幫助、合作共贏的理念。



援外醫療是一項長期扎實推進的工作。如何確保醫務人員的後勤保障及健康安全？對此，北京市衛生健康委黨委書記、副主任鐘東波介紹，從北京做法來看主要包括：千方百計保障隊員們的健康，建立網上跟蹤制度，瞭解援外隊員身心狀況，及時給予支持和指導；充足及時保障醫療隊各類物資；著力提升醫療隊員能力和水平，通過遠程系統提供最新疾病防控方案、診療指南等。

