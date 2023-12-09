紀錄片《何以中國》將播　

中評社北京12月9日電／據新華社報導，由國家文物局、中共上海市委宣傳部指導的大型紀錄片《何以中國》於12月9日開播。紀錄片立足“中華文明探源工程”和“考古中國”的重大研究成果，以考古為線索，探尋中華文明形成、發展、壯大的客觀規律和內生動力。



《何以中國》的開播儀式也於9日在京舉行。記者瞭解到，紀錄片分《秦漢》《搖籃》《星鬥》《古國》《擇中》《殷商》《家國》《天下》8集，由著名考古學家嚴文明任學術總顧問，近百位中國考古學家組成陣容強大的專家顧問團，力圖完整敘述文明發展歷程、準確描繪歷史脈絡。



據悉，在國家文物局的專業指導和資源支持下，《何以中國》共拍攝全國考古遺址、博物館等點位230餘個。創作組梳理學術資料共300多萬字，腳本撰寫字數達40萬字。依據扎實、多學科的考古研究成果，在歷史場景拍攝階段共復原敘事場景220處、服裝2268套、飾品1500件、道具3600餘件。



紀錄片《何以中國》的版權授權儀式也於當日舉行。首批收藏《何以中國》的18家博物館包括中國考古博物館、山西博物院、內蒙古博物院、遼寧省博物館、上海博物館等。未來，紀錄片中的影像素材，將作為各大博物館展示內容及公眾教育的一部分，講述中華文明史的精彩故事。