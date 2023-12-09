金融服務堵點有待打通——入境游問題調查之四

中評社北京12月9日電／據經濟日報報導，今年以來，我國入境游市場逐漸回暖。與此同時，消費支付難、外幣兌換不便、離境退稅較為繁瑣等問題再度引發關注，直接影響著境外來華遊客的旅遊體驗，不利於入境游持續發展。業內專家在接受記者採訪時表示，要積極打通金融服務堵點，提升境外來華遊客金融服務水平。



支付遭遇“水土不服”



近日，記者隨機採訪了多名在北京天壇公園游玩的外國遊客。他們對國內的旅遊服務總體滿意，也遇到了門票預約難、付款不方便等問題，其中支付不便尤為突出。



“來北京旅遊很開心，但購物時會遇到麻煩，很多商戶不支持境外信用卡付款，只支持掃碼移動支付。”一名印度遊客對記者說。另一名德國遊客也表示，自己本想買個紀念品，但商店不能刷境外信用卡，用現金支付則無法找零，最終無奈放棄。



對於境外遊客在華支付時遇到的“水土不服”，有業內人士表示，境內外支付環境差異以及支付習慣的不同，讓很多來華遊客在支付時感到不熟悉、不適應。



隨著我國移動支付的發展和普及，微信、支付寶等應用已成為居民日常消費的標配。而境外包括歐美等國在內的很多國家和地區仍將刷卡和現金作為主要支付方式，使用移動支付的人不多。記者瞭解到，因為擔心盜刷、害怕麻煩，多數外籍遊客並沒有下載移動支付應用。



即便是境外遊客較為熟悉的信用卡支付，在境內使用也多有不便。目前，多數境外遊客持有維薩、萬事達等國際卡組織的信用卡，這就要求消費場景配備外卡POS機。可現實情況是，受新冠疫情影響，近3年境外遊客近乎“斷流”，多數中小消費場所都放棄了配備外卡POS機。由於境外遊客支付需求占比很小，目前中小商家配備外卡POS機的意願並不強烈。

