11月份CPI同比下降0.5%

中評社北京12月9日電／據新華社報導，國家統計局9日發布的數據顯示，11月份，全國居民消費價格指數（CPI）同比下降0.5%，降幅比上月擴大0.3個百分點；環比下降0.5%。



“11月份，受食品、能源價格波動下行等因素影響，CPI有所下降；扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%，漲幅與上月相同，繼續保持溫和上漲。”國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示。



統計數據顯示，11月份，食品價格同比下降4.2%，降幅略擴0.2個百分點。食品中，豬肉價格同比下降31.8%，降幅擴大1.7個百分點；雞蛋、食用油、牛羊肉、禽肉類和水產品價格降幅在1.1%至10.5%之間，降幅均有擴大；鮮菜價格由上月下降3.8%轉為上漲0.6%；鮮果價格上漲2.7%，漲幅擴大0.5個百分點。



11月份，非食品價格同比上漲0.4%，漲幅回落0.3個百分點。非食品中，能源價格由上月上漲1.2%轉為下降1.3%；服務價格上漲1%，漲幅回落0.2個百分點，其中飛機票價格由上月上漲5.1%轉為下降0.5%，賓館住宿、旅遊和交通工具租賃費價格漲幅分別回落至6.9%、6.8%和2.1%；服裝價格上漲1.4%，漲幅略有擴大。



11月份，受國際油價回落、部分工業品市場需求偏弱等因素影響，全國工業生產者出廠價格指數（PPI）環比由平轉降，同比降幅擴大。PPI同比下降3%，降幅比上月擴大0.4個百分點；環比由上月持平轉為下降0.3%。