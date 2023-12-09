國投種業將入主豐樂種業

中評社北京12月9日電／據證券日報報導，繼7月17日簽署《股份轉讓框架協議》後，豐樂種業控制權變更一事終於迎來實質性進展。



12月8日，豐樂種業發布公告稱，公司控股股東合肥市建設投資控股（集團）有限公司（以下“合肥建投”）與國投種業（系國家開發投資集團有限公司新成立的全資子公司）於12月6日簽署了《股份轉讓協議》。合肥建投擬向國投種業轉讓其持有的豐樂種業無限售流通股股份合計1.23億股，占公司股份總數的20%。



交易完成後，國投種業持有豐樂種業20%股份，合肥建投持有豐樂種業9.24%股份，國投種業將成為上市公司控股股東，國務院國有資產監督管理委員會將成為公司的實際控制人。



針對豐樂種業易主，有長期跟蹤該公司的業內人士對《證券日報》記者表示，豐樂種業肩負合肥市打造“種業之都”的重要使命，當地政府一直謀劃利用上市平台做大做強。就自身而言，豐樂種業在玉米常規育種方面擁有很多技術和經驗，但在生物育種方面尚缺乏技術儲備和研發能力。國投種業在生物育種、種業生產、數字農業、農機農化、生物材料等業務上有明顯優勢，且在產業鏈上下游儲備了多個項目。未來可利用其資本優勢、核心產業資源優勢賦能豐樂種業快速發展。



根據《股份轉讓協議》，本次交易價格為8.91元／股，標的股份全部對價為10.94億元。協議還約定，國投種業將推動豐樂種業成為國家級種業航母；支持豐樂種業在合肥市設立實體化運作的生物技術研究院，把研究院打造成為國家級研發機構，開展面向國家重大需求和世界科技前沿的技術攻關。



2022年，豐樂種業圍繞種業發展戰略，持續開展併購工作。公司全資收購了內蒙古金嶺青貯玉米種業有限公司，通過布局國內青貯玉米種子產業，豐富品種結構，填補了豐樂種業沒有專業青貯玉米種子的空白。公司還控股了四川天豫興禾生物科技有限公司，獲得先進的生物育種技術及其相關產品的同時，搶抓種業核心技術制高點，加快推進種子生物技術研發和商業化運營，壯大科研實力，提升企業核心競爭力。

