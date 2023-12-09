李錚：爭創世界一流財務管理體系

中評社北京12月9日電／據證券日報報導，目前，按照國資委此前明確的既定政策目標，距離中央企業司庫建設於2023年底“收官”的最終節點，僅剩下不足一個月時間。央企司庫建設進展如何？央企司庫建設給中國中車集團帶來了怎樣的效益？



近日，《證券日報》記者一行來到中國中車集團總部，針對央企司庫建設、財務數智化、業財融合等話題，專訪了中國中車集團黨委常委、財務總監兼總會計師李錚。



央企司庫建設提速



2022年，國資委印發《關於推動中央企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》提出，2023年底前，所有央企須基本建成“智能友好、穿透可視、功能強大、安全可靠”的司庫系統，實現所有子企業銀行賬戶全部可視、資金流動全部可溯、歸集資金全部可控。



李錚告訴記者，中國中車集團積極應對產業形態的變革，建立了適應多業態、多股權、多層次架構下的司庫管理模式和財務支撐機制。



截至今年10月底，中國中車集團所有境內銀行賬戶的可視化率超過95%，境外銀行賬戶可視化率超過80%，銀行總戶數壓減達40%，集團製造業內部融資成本三年累計降幅達到了38%，司庫對公司創效起到了非常大的作用。



李錚舉例，現在的中國中車集團是由中國北車、中國南車合併而來，歷史上公司合作的銀行多達50餘家，公司通過司庫建設，合作銀行家數統籌至十餘家，建立戰略合作銀行動態管理機制，更充分發揮金融資源聚合效用。通過金融業務規模的集中，更大限度地降低了公司融資成本及財務費用。通過以上這些舉措，公司統籌融資成本節約過億元，保函整體費率降幅達60%以上。

