校企聯動探討白酒新方向　

中評社北京12月9日電／據證券日報報導，去庫存、價格倒掛成為酒行業2023年的關鍵詞。事實上，上述兩個關鍵詞在酒行業並非新鮮事，為何在2023年被反復提及？2024年，仍處於調整期的中國酒業該如何發展？酒企的創新方向在哪裡？



近日，由江南大學主辦的2023第六屆中國白酒學術研討會在山東省安丘市齊魯酒地順利召開，來自復旦大學、中國食品發酵工業研究院、中國標準化研究院等國內著名高校、科研單位以及貴州茅台酒廠、五糧液、洋河、山西汾酒等白酒龍頭企業共計60餘家單位的相關負責人、專家200餘人齊聚一堂，針對白酒的現狀及未來發展方向等熱門問題展開了討論。



校企聯動熱議白酒新未來



“去庫存”成為2023年酒企的主旋律。在酒企和酒商為動銷絞盡腦汁的同時，白酒行業新一輪的調整正在加劇，酒企間的競爭也變得更加多元。



華潤啤酒副總裁、華潤酒業總經理魏強接受《證券日報》記者採訪時表示，從創新發展看，科技創新是全面創新的核心，是引領產業發展的永恒動力。白酒作為傳統的風味發酵產品，如何煥發新的活力、推動新的消費，科技創新尤為重要。



長期以來，白酒傳統生態釀造的方式蘊含著獨特的科技內涵，是中華民族貢獻給世界的東方釀造智慧。同時，時代的發展，人民對美好生活的需要，也呼喚著白酒從經驗式生產轉向科學化研究和現代化製造。



江南大學教授徐岩表示，中國白酒在進入了新的發展階段後，開始從數量轉向質量。以龍頭企業為首的白酒企業開始走向國際，企業更加注重科學，白酒行業也正在從經驗科學走向科技理論。

