市場有望企穩修復　迎接“跨年行情”

中評社北京12月9日電／據證券日報報導，時近年末，多家券商密集發布策略研報，對12月份A股市場行情、投資策略與未來趨勢等熱點問題進行了展望與探討。綜合各家研報觀點來看，多重利好因素有望助推市場企穩修復，多家機構表示年末有望迎來一波“跨年行情”。而在投資策略方面，較多券商推薦關注科技成長風格的電子、計算機、人工智能、新能源等板塊，另外，高股息並表現穩健的能源、醫藥、軍工等板塊亦受到推薦。



多重利好因素叠加



或推動“跨年行情”出現



機構所言的“跨年行情”，從歷史經驗來看，一般是指在部分年份，A股市場年底到次年年初期間出現的一波上漲行情。



中國銀河證券分析師蔡芳媛認為，當前的估值、流動性和基本面等多項指標為“跨年行情”帶來正面利好，隨著基本面回暖和中央經濟工作會議的預期利好等積極因素不斷積累，市場有望緩慢回暖，看好“跨年行情”。



“12月份市場有望企穩修復，迎接‘跨年行情’。從市場環境來看，高利率下全球經濟不斷放緩，叠加通脹數據回落，市場提前押注加息周期結束，人民幣匯率有所回升。”東莞證券分析師費小平也認為，市場轉暖的利好因素正在增多。



光大證券分析師張宇生表示，年末一些重要會議及經濟數據的發布可能會成為市場上行重要的催化因素，美債利率的下行也將為行情提供一定彈性，歲末年初的行情或值得期待。年末投資者對國內經濟景氣回升的預期和海外流動性改善的預期或將逐步升溫，將助力市場企穩回升。



展望12月份的市場，招商證券財富管理部行業比較與配置首席分析師盧國昆表示，近期國資運營平台與險資入市托底，活躍資本市場政策加速落實，有助於增強市場信心，平抑短期波動。當前外資流出放緩，市場震蕩偏穩，可以著眼結構性輪動機會。此外，年末是外資機構進行資產平衡，加倉新興市場的傳統窗口，有望帶來一定機遇。

