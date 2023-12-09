多地出台新舉措支持民營經濟發展

中評社北京12月9日電／據證券日報報導，近期，多地推出支持民營經濟發展的新舉措，聚焦民營企業融資難點精準發力，切實促進金融資源進一步流向民營企業。



日前，中國人民銀行四川省分行聯合多個部門印發《民營企業融資難題破解行動實施方案》，提出結合四川實際開展服務質效提升、信貸增量降本、信用信息聚合、融資渠道拓展、金融生態優化等五大行動。



廣州市人民政府辦公廳印發《廣州市進一步促進民間投資高質量發展若干政策措施》，提出強化民間投資的融資支持，從“完善民間投資便利融資支持機制”“引導金融機構加強信貸支持”“拓寬民營企業融資渠道”“支持民營企業盤活存量資產”四方面給出具體指導意見。



北京工商大學商業經濟研究所所長洪濤對《證券日報》記者表示，受多重因素影響，不少民營企業面臨成本增加、效益下降等困境，此時強調從金融角度為民營企業提供支持具有重要意義。



“民營企業對稅收、就業、創新、經濟增長等貢獻較大，但目前各種資源尤其是金融資源流向民營企業的渠道有待進一步暢通。各地出台新舉措，有助於銀行等金融機構更好地幫助民企解決現實難題。”中央財經大學綠色金融國際研究院首席經濟學家劉鋒對記者表示。



民營企業是推動我國經濟發展的重要力量。國家市場監督管理總局最新數據顯示，截至2023年9月底，全國登記在册民營企業數量超過5200萬戶，民營企業在企業總量中的占比達到92.3%。今年前三季度，全國新設民營企業706.5萬戶，同比增長15.3%。



為引導金融“活水”流向民營企業，國家和地方層面先後實施了一系列舉措，並且效果已開始顯現。國家金融監督管理總局公布的數據顯示，2023年上半年，民營企業貸款新增5.5萬億元，同比多增9016億元；民營企業貸款平均利率同比下降0.25個百分點；民營企業貸款客戶數同比增長1.5%，企業申貸獲得率不斷提高。

