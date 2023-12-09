上市公司“大作文”　該出手時就出手

中評社北京12月9日電／據證券日報報導，12月6日晚間，高能環境發布了一份“非常規”公告。這篇長達兩千多字的“大作文”，回應了市場上流傳的“小作文”，頗為坦率地回答了“近期公司股價一直持續下跌，是什麼原因？”“公司未來經營的業績增長點在哪兒？”“高管對公司股價失去信心了嗎？”“公司是否存在欠薪？”等投資者關切的問題。



從市場表現看，“大作文”一出，高能環境股價連日來的跌跌不休得以暫時止住，不少投資者對這篇“大作文”給予了正面評價。



近年來，A股市場各種傳聞和“小作文”頻出，不少上市公司成為受害者，一些所謂的“內幕”消息，對公司股價和企業正常運營造成了負面影響，也傷害了投資者權益。正因為此，監管機構持續提升對股市謠言的打擊力度，並形成了多個部門監管合力。



對於上市公司來說，在完成法定信息披露的“規定動作”之外，同樣也應該密切關注市場信息，在發現謠言或“小作文”時，第一時間主動作為。衹有及時澄清事實真相，回應投資者關切，才能有效化解“小作文”的負面影響，提振市場信心，維護上市公司和股東利益。



再來看看高能環境，在投資者互動平台上，11月底就有投資者對公司提問，“近期有不法分子在網絡上惡意造謠中傷公司及公司董事長李衛國先生”“近期有網友盛傳公司拖欠7月份以來的職工薪資，請問公司及下屬子公司是否有拖欠員工薪酬的情況？”等，可見網絡上關於公司的“小作文”早已廣泛傳播。而伴隨著高能環境股價持續下跌，頻頻有投資者追問“公司管理層是否準備採取措施維護公司股價？”“公司現金流和債務是不是出現了風險？”。



也許，高能環境的“大作文”來得有點晚，但依舊值得點贊的是，高能環境在信息披露的“規定動作”之外，積極採取“自選動作”，有效提高了信息披露透明度和完整性，也遏制了那些謠言和“小作文”的傳播，還給了市場一片淨土。