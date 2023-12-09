國產操作系統開源生態建設取得新進展

中評社北京12月9日電／ 據證券日報報導，國產操作系統愈發受到關注，華為歐拉概念股表現活躍。Choice數據顯示，12月8日，華為歐拉板塊指數上漲3.91%，13只概念股中12只上漲。其中，中國軟件漲停，軟通動力、景嘉微漲幅超3%。



消息面上，12月15日至16日，openEuler歐拉社區將在北京舉辦操作系統大會，以推動技術持續創新，共建全球開源新生態。對此，華為方面對記者進行了確認。



《證券日報》記者獲悉，跨越生態拐點後，歐拉商業新增份額再創新高，開源歐拉生態建設在國內外取得新進展。在即將召開的操作系統大會上，歐拉海外基金會將帶來開源軟件和開放硬件新標準。針對在歐拉領域的布局和生態融入，多家上市公司也在近日積極回應。



歐拉商業版圖不斷擴大



為加快建設數字基礎設施，國產操作系統實現自立自強日趨緊迫。



歐拉是華為自主研發的面向服務器等數字基礎設施的操作系統。2年前，華為將歐拉開源操作系統正式捐贈給開放原子開源基金會，全面開放源代碼，以推動全球開源生態的發展。彼時，華為副總裁鄧泰華表示，捐贈後，歐拉仍會保持相對獨立的運營。華為將從技術創新、開源建設、人才發展等方面持續投入和推動歐拉發展。



“在人工智能新技術興起的背景下，操作系統起到非常重要的承上啟下作用，實現操作系統開源意義非凡。開放原子開源基金會希望立足中國面向全球，讓全球的科技智慧聚集到我們的重大科技項目上，實現真正的立根鑄魂。”開放原子開源基金會相關負責人近日接受《證券日報》記者採訪時表示：“歐拉操作系統正在持續迭代，開源社區也更為繁榮，國內主流的芯片等領域軟硬件企業均已加入歐拉社區。”

