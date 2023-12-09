重慶水生生物逐步恢復

中評社北京12月9日電／據新華網報導，“這兩年，江裡的魚明顯多了，過去難得一見的魚種，也經常能看到了。”在長江重慶江津段，護魚隊員劉鴻一邊巡邏一邊說。



在長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護區重慶段江津內，生活著長江鱘、白鱘、胭脂魚、岩原鯉、圓口銅魚等多種珍稀特有魚類。12月9日，“綠水青山踏歌行 十年禁漁看長江”網絡主題宣傳活動採訪團走進江津，探訪“十年禁漁”取得的階段性成果。



劉鴻介紹，從小生活在長江邊上的他，吃著長江水長大。在劉鴻的記憶中，這裡曾經魚兒成群、碧水如鏡。2014年前後，電魚、炸魚、毒魚等非法捕撈的現象越來越嚴重。為守護長江魚兒，在重慶市永川區朱沱鎮，長江航運公安、農業綜合行政執法、自然保護區聯合設立警務室、執法站和巡護站，進行常態化聯合監管。執法人員還在江邊安裝了高清攝像頭，24小時對江面進行監控，隨時排查是否存在非法捕撈等違法行為。



在政府部門嚴打非法捕撈的同時，民間力量也在守護長江魚。2014年，在當地政府支持下，劉鴻組建了鴻鵠護魚志願隊，帶領幾十名漁民和志願者，在家鄉重慶江津的長江沿線義務巡查，協助執法部門制止非法捕魚行為。



江津區還不斷完善長江魚類救助機制。2022年5月，江津區林業局、重慶珍稀特有魚類國家級自然保護區管理處、江津區法院共同建設啟用了長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護區重慶救助中心，救助中心以船舶的形式進行設計和建設，能夠對巡護中攔獲、查處和誤傷的長江鱘、胭脂魚等珍稀特有魚類及時進行收容救治。截至目前，救助中心已收容救護魚類鯵子魚、中華倒刺鲃、長江鱘、翹嘴魚等1900餘尾。



通過各方努力，如今，在江津，違法捕撈案件的案件數和涉案違法人員數都明顯減少，長江魚兒正重現生機。重慶珍稀特有魚類國家級自然保護區管理處處長王維說，保護區內，魚類資源的總量明顯恢復，種群結構得到改善，珍稀、特有魚類出現頻率也有所增加，這是流域內全面禁漁成效最直觀的見證。

