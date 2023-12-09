中評社北京12月9日電／據新華社報導，山體河道生態受損，戰國趙長城遺址遭破壞——河南輝縣市衛輝市違規采礦挖砂調查。



無證挖砂破壞河床生態環境，越界開採破壞自然山體和林地……日前，記者隨中央第二生態環境保護督察組在河南新鄉發現，輝縣市、衛輝市等地違規采礦挖砂問題突出，不僅嚴重破壞生態環境，還導致河南省文物保護單位戰國趙長城遺址部分受損。



屢屢無證或超範圍挖采致山體河道受損



輝縣市、衛輝市的礦山石料、河砂等礦產資源豐富，是河南省重要的砂石骨料供應基地。督察組通過明查暗訪，發現了多起違規挖砂采石事件。



石門河流經輝縣市中西部，河道內砂石資源豐富。《河南省河道采砂管理辦法》規定，河道采砂實行許可制度。但督察發現，自2021年以來，輝縣市瑞祥機制砂有限公司等制砂企業，未獲采砂許可，在屬於西土樓大橋下游2000米禁采區範圍的石門河河道內無證采砂約160萬噸。



記者隨督察組暗訪時看到，在這段不寬的河道內，赫然分布著兩個10多米深的巨大采坑。采坑周圍，挖砂作業產生的大量剩餘廢料凌亂堆存在灘地上。



經核查，這兩個采坑面積分別約為36畝和27畝，其中，約19畝和20畝為此河段被劃定為禁采區以後新增開採形成。



督察組成員告訴記者，相關企業長期私挖濫采河砂，且未按規定及時修復河床、恢復生態，挖砂產生的廢料隨意堆放，嚴重破壞了河床生態環境，影響行洪安全。



此外，督察組還發現了其他違規采礦破壞生態環境的情況。



——2022年6月以來，新鄉市和輝礦山工程服務有限公司在未取得任何用地、采礦手續情況下，借道路建設之名，擅自占地並開挖石灰岩等礦產資源約46.8萬噸，破壞自然山體面積約190畝。

