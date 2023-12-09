藍新竹市造勢大咖雲集　趙少康批綠缺德政府

趙少康今日到新竹市為爭取連任的國民黨“立委”鄭正鈐站台。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月9日電（記者 盧誠輝）中國國民黨新竹市“立委”候選人鄭正鈐今日下午在新竹市竹蓮寺封街舉辦造勢活動，藍營更是大咖雲集輪番上台助講，現場湧入近5千名支持者，聲勢浩大氣氛且氣氛超嗨，展現藍營團結氣勢。國民黨副手候選人趙少康也到場力挺，他痛批民進黨執政沒做過什麼好事，卻壞事做盡，一定要用選票下架民進黨。



新竹市衹有一席“立委”，四位主要候選人包括國民黨現任“立委”鄭正鈐，民進黨林志潔，時代力量邱顯智、柯文哲妹妹、用無黨籍參選的柯美蘭。



選前倒數35天的周六下午，藍營大咖雲集到新竹市幫爭取連任的新竹市“立委”鄭正鈐站台輔選，包括趙少康、前高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新竹縣長楊文科前新竹市長林政則、童勝男、許明財、“立委”鄭麗文、李貴敏、不分區“立委”候選人謝龍介、新竹市議長許修睿、聯電榮譽副董事長宣明智及多位藍營議員都到場力挺。



趙少康表示，民進黨執政缺快篩、缺雞蛋、缺水、缺工什麼都缺，根本就是一個缺德的政府，他痛批民進黨沒做什麼好事，卻壞事做盡，既然民進黨沒成績、做不好，就讓民進黨下台。



趙少康也盛讚鄭正鈐是一個邏輯清楚，且非常用心為新竹市爭取各項建設、為民眾爭取權益的優質“立委”。他呼籲大家集中選票全力支持鄭正鈐，讓鄭正鈐繼續留在“立法院”，讓“侯康配”當選，一定要用選票下架民進黨。



國民黨不分區“立委”候選人謝龍介則以流利的閩南語上台助講，金句連連逗得台下藍營支持者笑聲不斷，他呼籲藍營支持者要把握選前最後一個月，努力去拉票、催票、投票跟顧栗，不但要實現政黨輪替，更要讓鄭正鈐高票當選，繼續留在“立法院”，為鄉親服務。



新竹縣長楊文科也呼籲藍營支持者要投三票，一票“侯康配”、一票鄭正鈐、一票國民黨，全力集中選票讓政黨輪替、“國會”過半。國民黨不分區“立委”李貴敏、鄭麗文則盛讚鄭正鈐深耕地方，對新竹市的需求瞭若指掌，“立委”表現亮麗，呼籲新竹市民一定要集中力量讓鄭正鈐高票當選。



鄭正鈐致詞時感謝所有支持者的愛護與照顧，他表示，民進黨執政弊案疑雲四起，光電弊案九家天字號的公司都跟民進黨有牽連，國民黨在“立法院”推出很多政策都被民進黨封殺，民進黨就是仗著“國會”多數，才如此鴨霸，他呼籲選民應集中選票支持國民黨，也懇託新竹市民支持他繼續在“立院”為鄉親打拚。