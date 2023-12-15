中評重磅：劉光濱論莞台融合發展

由台商自籌資金建成的東莞台商大廈曾是東莞第一高樓的地標性建築，也被譽為東莞台商“共同的家”。（中評社圖片） 中評社香港12月15日電（中評社報導組）在莞台融合發展35周年，國務院批覆同意出台實施《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》之際，中評青年東莞訪問團11月28日至30日赴東莞進行為期三天的參訪報導。期間，東莞市委常委、副市長劉光濱接受訪問團專訪，重點介紹了東莞未來發展目標規劃、“東莞智造”取得的成果以及東莞台資發展的情況，同時還就東莞在兩岸融合發展中的角色、台資在東莞經濟發展中的作用、東莞在吸引台資方面的經驗以及東莞新階段轉型發展為台胞台企帶來的機遇、下一步將提供哪些便利舉措等問題一一作出解答。



以下是具體專訪全文：



中評社記者：東莞是全國第15個GDP過萬億、人口過千萬的“雙萬”城市，這也意味著東莞邁向了“雙萬”新賽道。在新的起點上，東莞市未來最重要的發展目標是什麼？還希望在哪些方面取得突破？



劉光濱：站在新賽道、面對新起點，東莞認真貫徹落實習近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神，圍繞省委、省政府《關於支持東莞新時代加快高質量發展打造科創製造強市的意見》，賦予東莞前沿科技創新高地、製造業高質量發展示範區、國內國際雙循環重要節點城市、宜居宜業高品質現代化都市四個戰略定位，始終堅守“製造業當家”，堅持以“科技創新+先進製造”的城市特色，全力打造大灣區科創製造強市，推動製造業高質量發展，加快推進七大戰略性新興產業基地。重點培育新一代電子信息、高端裝備、生物醫藥、數字經濟、新能源、新材料、智能製造等新興產業，推動儲能、半導體及集成電路等向千億級產業邁進，推進東莞經濟在萬億新起點上更高質量發展。



一是集中力量抓好產業立新柱。我們深入實施七大戰略性新興產業基地建設“一號工程”和開展全市“大招商”，全力搶占戰新產業新賽道。去年，東莞招引了光大半導體、比亞迪等一批50億元以上的戰新產業項目，全市實際投資1784.1億元。下來，我們將加快構建高質量發展基金體系，以商引商、以鏈引商、以投促引、以投促產，繼續進一步加快產業大招商和七大戰略性新興產業基地建設。

