賴拒答“台獨龜孫”說　柯：須回應台灣人民

柯文哲今前往新北市淡水掃街，粉絲熱情。(民眾黨提供) 中評社台北12月9日電／民眾黨2024侯選人柯文哲酸民進黨賴清德是“台獨金孫變龜孫”，賴清德今天在苗栗造勢時說這是人身攻擊不回應。柯文哲今前往新北市淡水掃街受訪強調，這個涉及台灣前途、未來，要選“總統”的人要把政治立場說清楚，要把台灣帶到哪裡去，不是不用回應，可以不用回應柯文哲，但要回應全台灣的人民。



柯文哲說，他有他的出身背景、意識形態，當台北市長的時候，要照顧全台北市民，又不是認同那一小部分的人，所以賴清德要講清楚，要把台灣帶到哪裡，將來也是要照顧所有的人，那賴清德是什麼立場？



柯文哲今日表示，常常有人批評他沒有中心思想，外科醫生怎麼可能沒有中心思想，外科醫生是手術要成功、病人要救回，對政治人物來說，中心思想應該是老百姓的生活過得好嗎，難道是你的意識形態嗎？



柯文哲昨天說，民進黨最近很喜歡批評他，指當年選北市長是靠民進黨幫忙，罵他忘恩負義、背骨。但他想問賴清德，“你是台大學生，‘卡管′你在哪？你是醫生，高端時你在哪？賴清德號稱‘台獨金孫′，我看他現在已經是‘台獨龜孫′。”柯文哲怒轟賴，有什麼資格講誠信？“是誰真正背棄太陽花學運精神？是民進黨，也不用講他太多壞話，因為不用講已經很壞了。”

