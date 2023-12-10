中評現場：專家論台海形勢與開創兩岸新機遇

中國社科院近代史研究所研究員李細珠（中評社 李子寧攝） 中評社南京12月10日電（記者 李子寧）由南京大學台灣研究所主辦，江蘇省台灣研究中心、江蘇省海峽兩岸關係研究會協辦的“2023兩岸關係學術研討會”9日在南京大學舉行，近150名來自兩岸的專家學者圍繞“世界百年未有之大變局與祖國完全統一事業的發展”、“鑄牢中華民族共同體意識與兩岸命運共同體的建設”和“台灣地區2024年兩項選舉與兩岸關係的發展”等主題進行充分討論和交流。



中國社科院近代史研究所研究員李細珠表示，研究台海兩岸關係史最重要的現實意義，就是針鋒相對地駁斥“台獨”史觀，從學術上推進“反獨促統”工作，為實現祖國完全統一大業服務。歷史是現實的一面鏡子，台海關係的現實與台海關係歷史的發展進程密切相關，不瞭解台海關係的歷史，就難以準確地瞭解台海關係的現實。當前台海形勢仍然非常複雜，從歷史來看，主要是近三十年來自李登輝、陳水扁到蔡英文等“台獨”勢力不斷勾連境外反華勢力，肆意推行“台獨”路線，在分裂國家的道路上越走越遠。李登輝的“兩國”論、陳水扁的“一邊一國”論與蔡英文的“兩岸互不隸屬”論的核心理論基礎，都是企圖割裂兩岸歷史聯繫的“台獨”史觀。加強台海兩岸關係史研究，重建台海兩岸這個不可分割的命運共同體的歷史形成過程的基本史實，有助於破解各種“台獨”史觀的謬論，推進“反獨促統”工作，以維護國家主權與領土完整。歷史昭示現實：祖國必須統一，也必然統一。正如習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上所說：“兩岸關係發展歷程證明：台灣是中國一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的！兩岸同胞都是中國人，血濃於水、守望相助的天然情感和民族認同，是任何人任何勢力都無法改變的！台海形勢走向和平穩定、兩岸關係向前發展的時代潮流，是任何人任何勢力都無法阻擋的！國家強大、民族復興、兩岸統一的歷史大勢，更是任何人任何勢力都無法阻擋的！”台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉系於民族復興。歷史難免有波折，但總會不斷前進。回顧歷史，正視現實，國家統一乃歷史必然，民族復興是大勢所趨。

