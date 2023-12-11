南大研討會：如何推動兩岸命運共同體建設？

北京聯合大學台灣研究院教授陳星（中評社 李子寧攝） 中評社南京12月11日電（記者 李子寧）由南京大學台灣研究所主辦，江蘇省台灣研究中心、江蘇省海峽兩岸關係研究會協辦的“2023兩岸關係學術研討會”9日在南京大學舉行，近150名來自兩岸的專家學者圍繞“世界百年未有之大變局與祖國完全統一事業的發展”、“鑄牢中華民族共同體意識與兩岸命運共同體的建設”和“台灣地區2024年兩項選舉與兩岸關係的發展”等主題進行充分討論和交流。



北京聯合大學台灣研究院教授陳星表示，兩岸融合發展是新時期國家統一整體方略的重要內容，其底層邏輯是依托兩岸人民和中國式現代化進程，以發展消解國家統一的阻力，在中華民族偉大復興進程中實現國家統一大業，推動兩岸繁榮與中華民族偉大復興目標同步實現。融合發展在不同兩岸關係結構下具有不同表現形態，經濟融合是其基本形式，而社會與生活融合則是高級形式。中國式現代化為兩岸融合發展創造了巨大的拓展空間，隨著中國式現代化的快速推進，融合發展也逐步向社會融合和情感心理融合等高級形式轉化。



山東青年政治學院兩岸關係與青年發展研究院院長海澤龍表示，隨著網絡時代的不斷深入，兩岸青年作為現實社會的重要組成，以及未來社會各項建設的生力軍、主力軍，對兩岸經濟社會與政治發展的影響日益凸顯。在此背景下，作為身份認同、民族認同的重要基礎，包括魯台青年在內的兩岸青年自身的儒家文化認同對兩岸交流交往與國家統一進程也有了重要且特殊的意義。具體而言，魯台青年的儒家文化認同在家國情懷、歷史記憶、身份歸屬等存在重大差異，其源自兩岸不同的社會環境、學校教育、大眾傳媒、家庭氛圍、政治實踐等影響因素。



福建師範大學閩台區域研究中心副主任、教授吳巍巍表示，當前越來越多的有識之士認識到，必須把海峽兩岸尤其是福建與台灣（通常所稱的閩台區域）當作一個整體來考察和研究。實際上，這也是兩岸共同史觀構建的一個基本前提和出發點。兩岸共同史觀的構建，首先需要有一個共同的文化基礎，即中華傳統文化的大框架和大背景，這是兩岸社會都繞不開的不爭事實。兩岸歷史的發展演變，從來就是一個不可分割的整體，都是在中華文化的大圈子下發生的，這是構建兩岸共同史觀的基本前提。其次，要有共同的價值取向和思想觀念。海峽兩岸歷史發展軌跡雖和而不同，但都是在遵循傳統文化的根基上，有著相同的價值判斷和思維取向。最後，應該確立能夠代表兩岸廣大民眾普遍接受的史觀範式，如民眾史觀、區域整體史觀等，將兩岸民眾作為論述主體，把海峽兩岸作為統一的整體，全面客觀地書寫歷史的真貌，盡量不摻雜主觀感情色彩尤其是應當運用馬克思主義唯物史觀來作為指導兩岸史觀建構的根本思想，正本清源，以及運用聯繫和發展觀點來正視兩岸關係的歷史與現狀。