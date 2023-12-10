孫亞夫：2023年大陸對台工作具鮮明特色

海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫（中評社 李子寧攝） 中評社南京12月10日電（記者 李子寧）由南京大學台灣研究所主辦，江蘇省台灣研究中心、江蘇省海峽兩岸關係研究會協辦的“2023兩岸關係學術研討會”9日在南京大學舉行。海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫在開幕式致辭時表示，2023年大陸方面的對台工作以積極作為，形成了新的鮮明特色，也以其新時代的特點，寫進了兩岸關係史册。



孫亞夫指出，2023年大陸方面堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作的決策部署。黨的二十大報告指出：“我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數‘台獨’分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。”這是鄭重的宣示，也是戰略性考慮的體現。為有利於實現全面建成社會主義現代化強國的戰略安排和目標，我們堅持和平統一的努力；同時考慮到台海形勢已發生嚴峻複雜變化，我們要做好制止“台獨”分裂圖謀得逞、抵禦外部勢力干涉的各方面準備。這樣，我們就能立於萬全之地，爭取最好前途，最終完成祖國統一大業。



孫亞夫說，2023年大陸方面對台工作正是以這樣的積極作為，形成新的鮮明特色：堅持努力爭取和平統一的前景，促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展；同時堅決反對“台獨”分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，堅決維護國家主權、安全、發展利益。

