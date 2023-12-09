美國外交及軍事設施在伊拉克和敘利亞頻繁遭襲

中評社北京12月9日電／美國駐伊拉克大使館8日說，這一機構當天早些時候成為“兩輪火炮襲擊”目標，有炮彈落入建築群區域內，但沒有造成人員傷亡。



央視新聞報導，同一天，美軍在伊拉克和敘利亞的多個軍事基地共5次遭襲。多家媒體報導，這是新一輪巴以衝突10月爆發以來，美軍在中東地區遭襲次數最多的一天。



在伊拉克首都巴格達，美國駐伊拉克大使館當天凌晨4時許遭襲。一名美軍官員告訴路透社記者，大約7枚迫擊炮炮彈落入使館建築群區域內。據路透社報導，使館所在的市中心“綠區”當天凌晨響起爆炸聲，隨後響起警報。



這是美國駐伊拉克大使館一年多來首次遭襲，暫時沒有個人或組織“認領”襲擊。美方官員稱，有證據顯示伊朗支持的武裝人員發動了襲擊。



除了美國駐伊拉克大使館，伊拉克西部安巴爾省阿薩德空軍基地的美軍駐地當天2次遭襲，美軍在敘利亞的不同軍事基地當天3次遭襲。美國國防部官員說，5次襲擊中包括火箭彈和無人機襲擊。



作為回應，美軍8日發動了一系列空襲，在伊拉克打死至少15名武裝人員，在敘利亞打死最多7名武裝人員。



據美國國防部通報，自10月中旬以來，美國在中東地區的軍事基地和人員已遭遇至少84次襲擊，造成至少60人受傷。伊拉克民兵武裝“伊斯蘭抵抗組織”認領了多起襲擊，聲稱這是對美國支持以色列打擊巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的回應。

